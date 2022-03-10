Biden’dan ‘Kripto Para’ Kararnamesi

ABD Başkanı Joe Biden, kripto para piyasasının gözetimi için kararname imzaladı. Bir süredir gündemde olan kararnameye göre ABD Merkez Bankası kendi kripto para birimini oluşturma gerekliliğinin olup olmadığını da inceleyecek.

Maliye Bakanı Janet Yellen bu adımla, bir taraftan mali istikrar ve ulusal güvenliği risk altına atabilecek yasadışı işlemlere karşı mücadele edilirken bir taraftan da “daha adil ve daha etkili bir finans sistemi” oluşturulacağını savundu.

Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir ABD yetkilisi de Başkan Biden yönetiminin kripto paranın hızlı bir şekilde popüler hala gelmesi nedeniyle bu durumla ilgili risk ve fırsatları değerlendirme altına alma çabasında olduğuna vurgu yaptı.

Biden’ın imzaladığı kararnamede ayrıca Maliye Bakanlığı ve diğer federal birimlere, kripto paranın mali istikrar ve ulusal güvenlik üzerindeki etkisini inceleme görevi verdi.

Biden’ın ekonomi danışmanı Brian Deese ile Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da bunun, ABD’de dijital para piyasasıyla ilgili federal düzeyde yürürlüğe koyduğu ilk stratejik adım olduğunun altını çizdi.

Dees ve Sullivan bugün ortak yayınladıkları bir mesajda, “Bu karar, dijital varlıkların gelişimi ve yönetimi hususunda ABD’nin hem yurtiçinde hem de yurtdışında, tüketiciyi koruyan, demokrasi değerlerimizle uyuşan ve ABD’nin küresel rekabette gücünü arttıran bir şekilde öncülük rolü üstlenmeye devam etmesini sağlayacak” dedi.

ABD Merkez Bankası tarafından Ocak ayında yayınlanan bir açıklamada da dijital varlıkların, bankalar ya da finans firmalarının da devreye girdiği bir model çerçevesinde kullanılmasının ABD’nin bu alandaki “ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacağı” belirtilmişti.

Ukrayna’yı işgal eden Rusya’ya yönelik sert ekonomik yaptırımlar yaygınlaşırken, bunun Rusya hükümetini kripto paraya yönelteceği görüşünü savunan AmerikalıKongre üyeleri ve Beyaz Saray yetkililerinin de sayısı son günlerde artmıştı. Başkan Biden ise Rusya’nın, ABD ve Avrupa’nın devreye soktuğu yaptırımların getireceği mali kaybı kripto piyasasıyla telafi edemeyeceği görüşünde.

Biden’ın Ulusal Güvenlik Danışman Vekili Daleep Singh dahil bazı yetkililer de kripto para piyasasının yaptırımlara karşı kullanılamayacağını savunuyor.

ABD’de 18-29 yaş grubundaki erkeklerin %43’ü kripto piyasasında

Biden’ın yürürlüğe koyduğu kararname, kripto paranın hem ABD’de hem de küresel ölçekte hızla yaygınlaşmaya başlamasından bu yana finans sektörü ve Kongre üyelerinin beklediği bir adımdı. Birçok yetkili ve uzman kripto para piyasasını “vahşi Batı” olarak tanımlıyor.

Diğer taraftan, tüm risklere rağmen kripto para kullanımı ABD’de son dönemlerde yaygınlaştı. Resmi açıklamalara göre yetişkin Amerikalılar’ın yüzde 16’sı, yani yaklaşık 40 milyon kişi kripto paralara yatırım yaptı. Bu yatırımların çoğunlukla 18 ile 29 yaş arası yetişkinler tarafından yapıldığı gözlemleniyor. Son verilere göre bu yaş grubundaki Amerikalı erkeklerin yüzde 43’ü kripto para piyasasına yatırım yaptı.

Kripto piyasasının karara tepkisi

Mevcut dijital varlık piyasasında aktif olan bazı kişi ve firmalar Biden’ın kararnamesini olumlu karşıladı.

Birçok federal birimle çalışan kripto veri şirketi Inca Digital’ın Genel Müdürü Adam Zarazinski, bu kararın “finans alanına yeni yaklaşımlar” katma fırsatı sunacağını söyledi.

Zarazinski ayrıca Çin ve Rusya’nın kendi kripto para birimlerini oluşturma hedefinde olduğuna da vurgu yaptı.

Beyaz Saray verilerine göre, 100’den fazla ülkede şu an ulusal kripto para uygulaması ya başlatıldı ya da deneme aşamasında.

Kripto varlık yönetimi şirketi Bitwise Asset Management Genel Danışmanı Hilary Allen da kripto para piyasasının federal yönetimi hususunda daha net bir yasal zemin oluşturulmasının bu piyasa için de “uzun vadede olumlu” olacağını söyledi.

Biden’ın bugün kararnameyi imzalamasının ardından Bitcoin ve diğer kripto para borsalarında hareketlilik yaşandı. Coindesk verilerine göre, Bitcoin’in değeri yüzde 9,8 oranında arttı. Gün ortasına doğru Coinbase Global’da da yüzde 9,3 oranında artış görülürken, Robinhood’da yüzde 4,5 oranında artış kaydedildi.

Riot Blockcahin, PayPal ve Block da bugün Biden’ın kararnamesiyle beraber hisselerinde artış görülen şirketler arasında.

