Biden’dan Küçük İşletmelere Destek

Başkan Joe Biden Pazartesi günü, küçük işletmelere ve kadınlarla beyaz olmayanlara ait girişimlere daha fazla federal salgın yardımı yapılmasının önünü açan değişiklikleri açıkladı. Biden, salgının ilk günlerinde büyük işletmelerin federal destek arayışında daha küçük aile işletmelerinin çoğunun önüne geçtiğini söyledi. Biden, Çarşamba günü yürürlüğe girecek değişikliklerin, pandemiye bağlı ekonomik krizin ağırlığı altında ezilen bu küçük işletmelere gecikmiş de olsa yardım sağlayacağını ekledi. Amerikalı küçük işletmelerin zor durumda olduğuna vurgu yapan Biden, söz konusu işletmelerin yardıma ihtiyacı olduğunu ekledi.Yönetim, salgın döneminde yürürlüğe giren Maaş Koruma Programı kapsamında, Çarşamba gününden itibaren, küçük işletmelerin ezici çoğunluğunu oluşturan ve yalnızca 20'den az çalışanı olan işletmelere kredi affı başvurusu için iki haftalık bir süre tanıyor. Biden'ın ekibi ayrıca, çoğunlukla kadınların ve beyaz olmayanların sahibi olduğu müteahhitlik firmaları ve güzellik salonu gibi işletmelere de 1 milyar dolar ayırıyor.

Biden, bir işletmede en az yüzde 20 pay sahibi olan bir kişinin daha önce dolandırıcılık dışında bir nedenle ağır hüküm alması ya da tutuklu olması veya son yedi yıl içinde federal öğrenci kredisini ödememiş olması halinde programa katılmasını engelleyen hükümleri de kaldırıyor. Bir başka değişiklik de ABD vatandaşı olmayan ancak ülkede yasal olarak ikamet eden küçük işletme sahiplerinin programa başvurmak için bireysel vergi mükellefi kimlik numaralarını kullanarak kredilere erişiminin önünü açıyor. Corona virüsü salgınının ilk günlerinde başlatılan ve Aralık ayında yenilenen program, Amerikalılar’ın ekonomik kriz sırasında işlerini korumasına yardımcı olmayı amaçlıyordu. Gelir kaybı yaşayan küçük ve orta ölçekli işletmelerin federal kredilere erişmesine olanak tanıyan program kapsamında eğer bir şirket, bu paranın en az yüzde 60'ını maaş, sağlık sigortası gibi bordro giderlerine ve en fazla yüzde 40'ını diğer harcamalara ayırırsa, bu kredi borçları silinebilecek. Biden, bu değişikliklerle, Trump dönemindeki adaletsizlikleri gidermeyi amaçlıyor.