Biden'dan Macron'a: "Yaptığımız Zarif Değildi"

Fransa ve ABD arasında yaşanan denizaltı krizinin ardından, ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ilk kez Roma'da biraraya gelerek, krizin ardından ilişkilerin düzelmesi için olumlu mesajlar verdi. Biden, Fransa'nın ABD için çok değerli olduğunu belirterek, "Bazı şeyler zerafetle yapılmadı. Fransa ABD için çok değerli" dedi. Macron da, Biden'ın ilişkilerde güvenin yeniden oluşması için somut adımlar attığını belirterek, "Bundan sonra geleceğe bakmak gerekiyor" mesajı verdi.

Başkan Biden, Papa Francis ile görüşmesinin ardından, Fransa'nın Vatikan büyükelçilik binası Villa Napolyon'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile biraraya geldi. Fransa'nın Avustralya ile imzaladığı yaklaşık 56 milyar Euro değerindeki denzialtı ihalesinin ABD'ye verilmesiyle, Paris ve Washington arasında yaşanan krizin ardından telefonla görüşen iki devlet başkanı, krizden bu yana ilk kez yüz yüze görüştü. Biden, daha çok sembolik olan bu görüşmeye, Papa ziyaretinin uzaması nedeniyle 1 saati aşkın geç geldi.

Görüşme öncesi kameralar önünde kısa bir açıklama yapan iki lider, ilişkilerin düzelmesi arzularını dile getirdi. İlk sözü alan Macron, "AUKUS olayının" ardından yapılan görüşme öncesi, iki ülkenin iklim, savunma ve terörle mücadele gibi konularda son haftalarda gerçekleştirdikleri istişarelere atıfta bulunarak, "Fransa ve Amerika arasında bir güven sürecini yeniden başlatan somut kararları memnuniyetle karşıladıklarını" söyledi. Biden'ın taahhütlerini somuta çeviren adımlarının "güven sürecini yeniden başlattığını" da kaydeden Macron, "Ben artık geleceğe bakmak gerektiğini düşünüyorum. Sayın Biden ile Avrupa savunması, Avrupa'nın egemenliği, NATO, Sahra'da teröre karşı işbirliği gibi önemli konuları, ikili ilişkileri ve Hint-Pasifik işbirliği gibi bölgesel konuları ele alacağız" dedi.

"Zerafetle yapılmadı"

Fransa ile yaşanan krizi değerlendiren Başkan Biden da, ABD'nin Avustralya ile stratejik bir anlaşma imzalamasının sonucunda, Avustralya'nın Fransız denizaltılarını satın almaktan vazgeçtiğini belirterek, "Sanırım olanları sakarlık deyimi ile açıklayabiliriz. Bazı şeyler oldu ve olmamalıydı. Sakar bir hata yapıldı yani. Zerafetle yapılmadı. Ama şunu netleştirelim: Fransa ABD'nin en eski müttefiki ve çok değerli bir ortak" dedi.

Bir soru üzerine, Fransa'nın "bu anlaşmanın uzun süredir yolunda gitmediğinden" haberdar olduğunu belirten Biden, "Gerçekten, dürüstçe söylüyorum, Fransa'nın bu anlaşmanın yürümediğini bildiğini düşünüyordum. Her durumda, birlikte çok seçim yaptık, çok acı çektik, birlikte pek çok kutlama yaptık. Bu ilişkimizi hiçbir şeyin koparamayacağı anlamına geliyor. Elbette tarih değişiyor, dünya değişiyor, durum farklı. Ama ne olursa olsun hep birlikte kalmayı dilerim" diye konuştu.

Biden, Fransa'nın "çok değerli" bir ortak olduğunu ve ABD için Fransa'nın çok önemli olduğunu da sözlerine ekleyerek, "Basının önünde bir şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum: Siz değerli bir müttefiksiniz ve birlikte işbirliği yapmaya devam edeceğiz. Fransa ile dünyada işbirliği yapamayacağımız hiçbir yer yok" dedi

