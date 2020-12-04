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Biden'dan Maske ve Aşı Mesajı

04.12.2020 02:32 | Son Güncelleme:
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Biden'dan Maske ve Aşı Mesajı

Seçilmiş Başkan Joe Biden göreve geldikten sonra federal binalarda ve ulaşım araçlarında maske takılması talimatını vereceğini söyledi

ABD’de resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri kazanan Joe Biden 20 Ocak’ta görevi devralmaya hazırlanıyor. Biden göreve geldikten sonra federal binalarda ve ulaşım araçlarında maske takılması talimatını vereceğini söyledi.

Joe Biden CNN televizyonu sunucularından Jake Tapper’a özel bir röportaj verdi.

Göreve geldikten sonraki ilk 100 gününde yapacaklarına değinen Demokrat lider, Amerikalılar’dan görevdeki ilk 100 gününde maske takmalarını isteyeceğini belirtti.

Biden göreve gelir gelmez Amerikalılar'ın federal binalar ve uçak ve otobüs gibi ulaşım araçlarında maske takılması talimatı vereceğini söyledi. ​

Biden: "Fauci'den Corona ekibimde başdanışman olmasını istedim"

Joe Biden, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci’den kendi yönetiminde de şu anki görevine devam etmesini ve Fauci’nin Corona virüsü salgınıyla mücadele için oluşturduğu danışman ekibinde de başdanışman olarak yer almasını istediğini belirtti.

Demokrat lider Dr. Fauci ile onay alması muhtemel Corona virüsü aşısına güvenin sağlanması konusunu da görüştüğünü söyledi.

Eski ABD başkanları Barack Obama, Bill Clinton ve George W. Bush aşıların güvenliğiyle ilgili kamuoyunda oluşabilecek şüpheleri gidermek için kameralar önünde Corona virüsü aşısı olabileceklerini açıklamıştı.

Joe Biden da Dr. Anthony Fauci’nin aşının güvenli olduğunu söylemesi halinde kamuoyu önünde aşı yaptırmaya hazır olduğunu belirtti.

Joe Biden’ın CNN’e verdiği röportajın tamamı ABD saatiyle akşam saat 9’da yayınlanacak.

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