Biden’dan Maske Zorunluluğu Açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede çocuklara yönelik maske takma zorunluluğunun hafifletilmeye başlanabileceğini ancak tamamen kaldırılması için erken olduğunu söyledi.

NBC televizyon kanalına konuşan Biden, Omicron ve diğer COVID-19 varyantlarının “Amerikan halkı üzerinde ciddi psikolojik etkileri olduğunu” söyleyerek maske takma zorunluluğuyla ilgili kuralları değiştirmenin, “kafa karıştırdığını” kabul ettiğini ifade etti.

“Çocukların okullarda maske takmasının zorunlu olup olmaması gerektiğine” ilişkin soruya Biden, geçen yıl göreve başladığında okulların yüzde 48’inin açık olduğunu, şimdi ise bu oranın yüzde 98’e yükseldiğini belirtti. Biden okulların yeniden açılmasının, maske takma zorunluluğuyla birlikte mümkün olduğunu dile getirdi.

Maske takma zorunluluğunun daha fazla çocuğun aşılanmasıyla değişebileceğini ifade eden ABD Başkanı “Her geçen gün çocuklar virüse karşı daha korunaklı oluyor. Daha küçük çocuklara da aşı uygulaması başlatılmasının arifesindeyiz. Dolayısıyla çocuklar daha korunaklı oldukça, maske takmaya daha az ihtiyaç olacaktır” diye konuştu.

Bazı eyaletlerde alınan maske zorunluluğunu hafifletme kararlarının hatırlatılması ve “Valilerinin hızlı kararlar verip vermediğinin” sorulması üzerineyse Biden, ABD halkının COVID-19 öncesindeki normal yaşantısına dönme isteğini anladığını ancak bilim danışmanlarının, hala ihtiyatlı olduğunu söyledi.

Joe Biden, ABD halkının COVID-19 aşılarına ve maskelere erişiminin devam edeceğini ve bilim adamlarının bu konudaki tavsiyelerini dinlemeyi sürdüreceğini de ifade etti.

ABD’nin New Jersey, Connecticut, Delaware, California ve Oregon eyaletlerindeki yetkililer, gelecek haftalarda devlet okullarında ve kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğunu kaldırmayı planladıklarını açıklamıştı.

New York, Nevada ve Massachusetts eyaletlerinde ise bu hafta maske zorunluluğunu hafifletecek planlar açıklanmıştı.

Öte yandan ABD, 5 yaş altındaki çocuklara da COVID-19 aşısını uygulamaya başlamayı planlıyor.

