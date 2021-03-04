Biden'dan Maske Zorunluluğunu Kaldıran Valilere Eleştiri

Başkan Joe Biden, Çarşamba günü, Teksas ve Mississippi eyaletlerinin valilerinin maske zorunluluğunun kaldırılması kararının ‘‘Neandertal’’ düşünce yapısından kaynaklandığını söyledi. Biden, Corona virüsü vaka sayılarının yükselmekte olduğuna vurgu yaptı.

Biden, kararın büyük bir hata olduğu görüşünü dile getirdi, ‘‘Umarım şimdiye kadar herkes bu maskelerin büyük fark yarattığını anlamıştır’’ diye konuştu.

Aşılara erişim oranının artmasının da büyük fark yarattığını belirten Biden, ancak maske takma, elleri yıkama ve sosyal mesafeye dikkat etmenin hala kritik önem taşıdığını söyledi.

Biden ‘‘İhtiyacımız olan son şey, ‘her şey iyi, maskelerinizi çıkartın’ diyen Neandertal düşüncedir. Maske takmak hala önemli’’ diye konuştu.

ABD’de 511.000 kişinin Corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybettiğini söyleyen Biden, herkesin aşılanmasının da zaman alacağını kaydetti.

ABD yönetimi şu ana kadar 100 milyondan fazla aşı dozunu dağıttı ve 50 milyon Amerikalı’ya bu dozları uyguladı. Buna rağmen ülkede günlük vaka sayısı federal verilere göre 50 binin üzerinde seyrediyor.