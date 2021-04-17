Biden’dan Moskova’ya ‘Ukrayna’ Uyarısı

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le başka bir ülkenin evsahipliğinde bir araya gelmeyi öneren ABD Başkanı Joe Biden, bir taraftan da Moskova hükümetine, Ukrayna’daki askeri girişimlerinin bedeli olacağı uyarısında bulundu.

İngiliz haber kurumu Sky News, Rus birliklerinin ülkenin Ukrayna sınırına yakın Voronej bölgesinde konuşlanma anını görüntüledi. Rusya’nın 2014 yılında Kırım’ı ilhakından bu yana bölgede düzenlenen en büyük askeri hareketlenme niteliğindeki bu girişim, ABD Başkanı Joe Biden da dahil birçok batılı lider ve Ukrayna yönetimini alarma geçirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, “Başkan Biden, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki ani tehdidi ve askeri konuşlanmadan duyduğu endişeyi dile getirdi ve Rusya’ya gerginliği düşürme çağrısı yaptı” dedi.

Brüksel’de NATO müttefikleriyle görüşen ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de ülkesinin Ukrayna’ya sınır güvenliğini savunması için maddi destek sunmaya devam edeceğini söyledi ve Rusya’yı kışkırtıcı eylemlerine son vermeye çağırdı.

Lloyd, “Ulusal güvenlik yapısını oluşturan ekibimizle, başkana seçenek sunarken her zaman, elimizdeki ulusal gücün tüm alanlarına odaklanan, çeşitli alternatifler oluşturacağız” diye konuştu.