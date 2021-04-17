Biden’dan Moskova’ya ‘Ukrayna’ Uyarısı

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le başka bir ülkenin evsahipliğinde bir araya gelmeyi öneren ABD Başkanı Joe Biden, bir taraftan da Moskova hükümetine, Ukrayna’daki askeri girişimlerinin bedeli olacağı uyarısında bulundu.
İngiliz haber kurumu Sky News, Rus birliklerinin ülkenin Ukrayna sınırına yakın Voronej bölgesinde konuşlanma anını görüntüledi. Rusya’nın 2014 yılında Kırım’ı ilhakından bu yana bölgede düzenlenen en büyük askeri hareketlenme niteliğindeki bu girişim, ABD Başkanı Joe Biden da dahil birçok batılı lider ve Ukrayna yönetimini alarma geçirdi.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, “Başkan Biden, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki ani tehdidi ve askeri konuşlanmadan duyduğu endişeyi dile getirdi ve Rusya’ya gerginliği düşürme çağrısı yaptı” dedi.
Brüksel’de NATO müttefikleriyle görüşen ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de ülkesinin Ukrayna’ya sınır güvenliğini savunması için maddi destek sunmaya devam edeceğini söyledi ve Rusya’yı kışkırtıcı eylemlerine son vermeye çağırdı.
Lloyd, “Ulusal güvenlik yapısını oluşturan ekibimizle, başkana seçenek sunarken her zaman, elimizdeki ulusal gücün tüm alanlarına odaklanan, çeşitli alternatifler oluşturacağız” diye konuştu.
Rusya destekli milis gruplarla Ukrayna güvenlik güçleri 2014 yılından bu yana Ukrayna’nın doğusunda çatışma halinde. Bölgedeki çatışmalarda 14 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.
Rus yetkililer, NATO’nun ‘tehditkar’ eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle Ukrayna sınırına ‘tatbikat’ yapmak amacıyla asker gönderdiklerini öne sürüyor.
Gerginlik yükselirken, Biden Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile önümüzdeki aylarda bir görüşme yapmayı önerdi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Katolik Üniversitesi Rusya uzmanı Michael Kimmage’e göre bu akıllıca bir adım. Kimmage, “Başkan, Amerika’nın bu konuda kararlı olduğunu ve taviz vermeyeceğini ama aynı zamanda da zayıf bir konumda olduğunu da göstererek, iki ülkenin müzakere edebileceği işareti vermiş oldu” darken, birçok Amerikalı Kongre üyesi, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etme hazırlığında olduğu endişesi içinde.
Demokrat Senatör Jeanne Shaheen, bu endişesini “Putin’e, eylemlerinden endişe duyduğumuzu açıkça göstermek için başka bir şeyler yapmamız gerekiyor. Kuzey Akım 2 Boru Hattı’na yönelik yaptırım fikrini bu yüzden destekliyorum. Bunun Ukrayna üzerinde önemli bir etkisi olur” sözleriyle dile getirdi.
Kuzey Akım 2 projesini eleştirenler, Rusya’dan Almanya’ya uzanan ve neredeyse tamamlanma aşamasındaki bu doğalgaz boru hattını, Rusya’nın Avrupa ve Ukrayna’nın enerji güvenliğini tehdit eden bir projesi olarak nitelendiriyor. Almanya’ya göreyse proje sadece ticari bir risk taşıyor.