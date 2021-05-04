Biden’dan Mülteci Kotasını Arttırma Kararı

Ocak ayında göreve gelmesinin ardından Biden, programın kotasını arttırma sözü vermiş, ancak Meksika sınırında büyüyen mülteci krizi karşısında yönetiminin imajının kötü etkilenmemesi için destekçilerini şaşırtarak kotayı düşük seviyede tutmaya devam edeceklerini açıklamıştı.

Biden, ‘‘Bugün bu adımı atmak dünya genelinde çok zorluk çeken ve endişe içinde yeni hayatlarına başlamayı bekleyen mültecilerin kafasındaki şüpheleri ortadan kaldıracak’’ dedi.

Biden yazılı açıklamasında, önceki yönetimin belirlediği tarihin en düşük kota sınırının kaldırılacağını söyledi ve eski sınırın mültecileri destekleyen, hoş karşılayan bir ülke olarak ABD’nin değerlerini yansıtmadığını vurguladı.

Biden yönetiminden iki hafta önce yapılan açıklamada, mülteci kotasının eski Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump dönemindeki 15 bin seviyesinde tutulacağı açıklanmıştı. Ancak Biden, kararından döndü.

Başkan Joe Biden, bu yıl ülkeye kabul edilen mülteci kotasını 62 bin 500’e çıkartacağını bildirdi. Biden’ın mülteci kotasını ABD tarihinin en düşük seviyesinde tutması destekçilerinin tepkisine neden olmuştu.

Trump, görev süresi boyunca mülteci programının kapsamını istikrarlı şekilde daraltmıştı. Biden yönetimi yetkilileri, kotadaki kesintilerin hızla artan başvuruları zorlaştırdığını söylemişti.

Mülteci programı, göçmenlere yönelik iltica sisteminden farklı. Çoğu çatışmadan kaçan mülteciler dünyanın farklı yerlerinden geliyor. ABD sınırına gelerek sığınma talebinde bulunan göçmenlerin aksine, mülteciler hala denizaşırı ülkelerdeyken kapsamlı bir incelemeye tabi tutuluyor.

Biden, mali yılın sonu olan 30 Eylül'e kadar ABD’nin toplam 62 bin 500 mülteciyi ağırlayabileceğinin veya gelecek yıl 125 bin kabul hedefine ulaşabileceğinin şüpheli olduğunu söyledi.

Biden, ‘‘Üzücü gerçek şu ki bu yıl 62 bin 500 kabule ulaşamayacağız. Son dört yılın zararını telafi etmeye çalışıyoruz. Bu biraz zaman alacak; ancak çalışmaya devam ediyoruz’’ dedi.

Bir Beyaz Saray yetkilisi Biden’ın kapasite sınırlamalarından bağımsız olarak kotayı arttırarak, mülteci kabul sürecinin ABD’nin dünyadaki yerinin önemli bir parçası olduğu mesajını vermek istediğini söyledi.

Biden’ın geç karar vermesi ise ABD’ye girişine izin verilen yüzlerce mültecinin uçaklarını iptal etmesine neden olmuştu.

