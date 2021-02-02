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Biden’dan Myanmar’a Yaptırım Tehdidi

02.02.2021 00:03 | Son Güncelleme:
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Biden’dan Myanmar’a Yaptırım Tehdidi

Başkan Joe Biden, Myanmar’da yapılan askeri darbeyi kınadı. ABD’nin geçen on yılda demokrasi alanındaki ilerlemesinden dolayı Myanmar’a yaptırımları kaldırdığını hatırlatan Biden, ‘‘Bu sürecin geri çevrilmesi yaptırımların gözden geçirilmesi ve uygun adımların atılmasını gerektirecektir’’ dedi

Başkan Joe Biden, Myanmar’da yapılan askeri darbeyi kınadı. Pazartesi yaptığı açıklamada Biden, Myanmar’da ordunun sivil yönetimi devirmesini ve Nobel Ödüllü seçilmiş lider Aung San Suu Kyi’nin gözaltına alınmasını kınadı.

ABD’nin geçen on yılda demokrasi alanındaki ilerlemesinden dolayı Myanmar’a yaptırımları kaldırdığını hatırlatan Biden, ‘‘Bu sürecin geri çevrilmesi yaptırımların gözden geçirilmesi ve uygun adımların atılmasını gerektirecektir’’ dedi.

Biden, uluslararası toplumun bir araya gelmesi ve tek ses halinde Myanmar ordusuna, zorla ele geçirdikleri iktidarı devretmesi için baskı yapması gerektiğini kaydetti. ABD Başkanı ayrıca Myanmar ordusuna gözaltına alınan aktivistleri ve yetkilileri serbest bırakması çağrısı yaptı.

Biden orduya telekomünikasyon kısıtlamalarını kaldırma ve sivillere yönelik şiddeti sona erdirme çağrısı da yaptı.

Biden ‘‘Bu zor gününde Myanmar halkının yanında duranları dakaydediyoruz’’ sözlerini kullandı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü ise Başkan Joe Biden’ın ‘‘ülkelerin krize yaklaşımını kaydediyoruz’’ şeklindeki açıklamasının sadece Çin’i değil, bölgedeki tüm ülkeleri kapsadığını belirtti.

Beyaz Saray’dan Pazar günü yapılan açıklamada, ABD’nin Myanmar’da seçim sonuçlarının çarpıtılmasına ya da demokrasiye geçiş sürecini baltalanması çabalarına karşı olduğu bildirilmiş, bu konularda geri adım atılmazsa sorumlulara karşı harekete geçileceği kaydedilmişti.

Suu Kyi’nin Ulusal Demokrasi Ligi Partisi 8 Kasım’da yapılan seçimlerde yüzde 83 oyla zafer ilan etmişti. Ordu ise darbenin ardından yaptığı açıklamada bunun seçim yolsuzluğu karşısında atılmış bir adım olduğunu belirtti.

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