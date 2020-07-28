Biden'dan NATO’yla İlişkileri Güçlendirme Vaadi

Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden Kasım ayında seçilirse NATO’yla ilişkileri güçlendirmeyi vadediyor. Biden, Trump’ın ikinci dönem seçilmesi durumunda NATO ittifakının sona erebileceği uyarısında bulunuyor. Amerika’nın Sesi Biden’ın NATO’yla ilişkilere yaklaşımını inceledi.

Joe Biden, uluslararası sahnede yabancı olmayan bir oyuncu ve NATO’yla diğer uluslararası ittifakları Amerika’nın güvenliğinin bir parçası olarak görüyor. Biden 2009-2017 yılları arasında Başkan Barack Obama’nın yardımcılığını yapmıştı.

Biden, 1973-2009 yılları arasında Delaware senatörü olarak Kongre’de görev yaptı. Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nda uzun süre görev aldı ve iki dönem de başkanlığını yaptı.

Biden 1994 yılında Amerika ve NATO’nun Bosna’daki müdahalesine destek verdi.

2016 başkanlık seçim kampanyasında Trump NATO’yu sert şekilde eleştirdi, o dönem görevini devretmeye hazırlanan Joe Biden ise Baltık ülkelerine, bir saldırı karşısında savunulacakları güvencesini verdi: “Baltık devletlerine şunu açıkça belirtmek istiyorum ki Amerika NATO anlaşması ve 5. Maddeye bağlıdır.”