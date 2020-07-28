Biden'dan NATO’yla İlişkileri Güçlendirme Vaadi

Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden Kasım ayında seçilirse NATO’yla ilişkileri güçlendirmeyi vadediyor. Biden, Trump’ın ikinci dönem seçilmesi durumunda NATO ittifakının sona erebileceği uyarısında bulunuyor. Amerika’nın Sesi Biden’ın NATO’yla ilişkilere yaklaşımını inceledi.
Joe Biden, uluslararası sahnede yabancı olmayan bir oyuncu ve NATO’yla diğer uluslararası ittifakları Amerika’nın güvenliğinin bir parçası olarak görüyor. Biden 2009-2017 yılları arasında Başkan Barack Obama’nın yardımcılığını yapmıştı.
Biden, 1973-2009 yılları arasında Delaware senatörü olarak Kongre’de görev yaptı. Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nda uzun süre görev aldı ve iki dönem de başkanlığını yaptı.
Biden 1994 yılında Amerika ve NATO’nun Bosna’daki müdahalesine destek verdi.
2016 başkanlık seçim kampanyasında Trump NATO’yu sert şekilde eleştirdi, o dönem görevini devretmeye hazırlanan Joe Biden ise Baltık ülkelerine, bir saldırı karşısında savunulacakları güvencesini verdi: “Baltık devletlerine şunu açıkça belirtmek istiyorum ki Amerika NATO anlaşması ve 5. Maddeye bağlıdır.”
Başkan olarak Trump, Amerika’nın NATO’yu desteklemesinden doğan maliyetlere odaklandı. Trump, Almanya ve diğer üyelerin NATO içinde paylarına düşen ödemeyi yapmadıklarını savundu: “Biliyorsunuz Amerika NATO’nun en önemli üyesi. Yıllarca herkesten fazla ödedik. Avrupa’yı savunuyoruz. Fakat Avrupa ticaret konusunda bizden avantaj sağlıyor hiç inanmayacağınız şekilde.”
Uzmanlar ittifakların ulusal güvenliğe önemi konusunda Harry Truman’ın ardından kuşkusunu açığa vuran ikinci başkanın Donald Trump olduğunu belirtiyor.
ABD'nin Eski NATO Daimi Temsilcisi Ivo Daalder, “Sadece Avrupalıları yeterli çaba göstermemekle eleştirmiyor, aynı zamanda bir gün Amerika’nın bu organizasyonun bir parçası olmak istemeyebileceğine işaret ediyor. Ve bu bakış açısı, ittifaka zarar veriyor. Avrupa’daki müttefikler, ‘Amerika’ya gerçekten güvenebilir miyiz?’ diye sorguluyor,” şeklinde konuşuyor.
Bazı uzmanlarsa, Trump’ın NATO ve Avrupalı müttefiklerine eleştiriler yöneltmesine rağmen yönetimin ittifaka desteğini sürdürdüğüne, hatta Obama yönetiminin de ötesine giderek Moskova’ya karşı durduğuna dikkati çekiyor. Buna örnek olarak da Ukrayna’ya Javelin tanksavar füzelerinin gönderilmesi gösteriliyor.
Cumhuriyetçi senatörlere dış politika konusunda danışmanlık hizmeti veren Bradley Bowman Biden’ın olası başkanlığını şöyle yorumluyor: “Avrupa ve NATO’daki müttefiklere savunmaya yatırım yapmaları çağrısında bulunmaya devam edeceği gibi onlardan askeri güç katkısında bulunmaları konusunu da değerlendirecek.”
Daalder ve Bowman, Biden’la ilgili izlenimlerine dayanarak kendisinin NATO’ya yönelik radikal derecede farklı bir üslup kullanmasını bekliyor.