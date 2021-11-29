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Biden’dan Omicron Varyantı Açıklaması

29.11.2021 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden Corona virüsünün yeni ortaya çıka Omicron varyantıyla ilgili konuştu. Yeni varyantın ABD’de “er ya da geç görüleceğini” belirten Biden halka kapalı mekanlarda, kamuya açık alanlarda ve kalabalık ortamlarda maske takmaları çağrısında bulundu

ABD Başkanı Joe Biden Corona virüsünün yeni ortaya çıka Omicron varyantıyla ilgili konuştu. Yeni varyantın ABD’de “er ya da geç görüleceğini” belirten Biden halka kapalı mekanlarda, kamuya açık alanlarda ve kalabalık ortamlarda maske takmaları çağrısında bulundu.

Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci ile birlikte Beyaz Saray’da açıklama yapan Başkan Biden, Güney Afrika’nın virüsün yeni varyantının ortaya çıkması konusunda uluslararası toplumu hızla bilgilendirdiğini hatırlattı; “Bu şeffaflık teşvik ve takdir edilmeli. Çünkü yeni tehditlere hızla karşılık verme imkanımızı arttırıyor” dedi.

“Seyahat kısıtlamaları zaman kazandırabilir”

Biden yönetimi yeni varyantın ortaya çıkmasının ardından aralarında Güney Afrika’nın da olduğu sekiz ülkeden ABD’ye seyahat kısıtlamaları getirmişti.

Başka seyahat önlemlerinin şu aşamada gerekli olmadığını belirten Başkan Biden, bu kısıtlamaların yeni varyantın yayılmasını tamamen önleyemeyeceğini ancak yavaşlatabileceğini ve daha hızlı harekete geçilmesi için zaman kazandırabileceğini söyledi.

Başkan Biden bir gazetecinin sorusu üzerine, aşılama ve maske kullanımına devam edildiği sürece ABD’nin yeniden kapanmaya gitmesine gerek olmayacağını da belirtti.

Biden’dan takviye doz çağrısı

ABD Başkanı Biden yeni varyantın kaygı yarattığını ancak bunun bir panik sebebi olmaması gerektiğini de belirtti. Biden, yeni varyantla ilgili her gün daha fazla bilgiye sahip olduklarını ve bu bilgileri edindikçe de kamuoyuyla açıkça ve hızlı bir şekilde paylaşacaklarını söyledi.

Başkan Biden aşılanmamış olanlara hemen aşılanmaları, aşılanmış olanlara da takviye dozlarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

Yeni aşıya ihtiyaç olacak mı?

ABD Başkanı, Beyaz Saray Baş Sağlık Danışmanı Anthony Fauci’nin şu an kullanımda olan aşıların yeni varyanta karşı bir miktar koruma sağladığını düşündüğünü; ancak güncellenmiş aşıya ya da başka takviye dozlara ihtiyaç duyulması halinde bunların geliştirilmesini de hızlandıracaklarını söyledi.

ABD Başkanı, “Şu aşamada takviye önleme ihtiyaç duyacağımızı düşünmüyoruz ancak gerekirse buna da hazırız” dedi.

Başkan Biden Beyaz Saray’ın aşı üreticileri Pfizer, Moderna ve Johnson & Johnson’la ihtiyaç olması halinde eylem planı geliştirilmesi için birlikte çalıştıklarını kaydetti.

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