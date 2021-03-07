Biden’dan Oy Kullanılmasını Kolaylaştıracak Kararname

Başkan Joe Biden’ın bugün Amerikalılar’ın daha kolay oy kullanabilmesi için başkanlık kararnamesi imzalaması bekleniyor.

Biden’ın imzası Cumhuriyetçiler’in ülke genelinde oy kullanma hakkını kısıtlama çabaları sırasında gerçekleşiyor.

Biden’ın imzası 1965 yılında gerçekleşen ve Kanlı Pazar olarak nitelenen olayların yıldönümüne denk geliyor.

56 yıl önce Selma, Alabama’da güvenlik güçleri oy verme kabinlerindeki ırk ayrımcılığını protesto eden insan hakları savunucularına şiddetli şekilde dağıtmıştı.

Çarşamba günü de Temsilciler Meclisi oy verme sürecini yenileyen bir yasa tasarısını kabul etmişti. Ancak bu yasa tasarısının Senato’da kabul edilmesi oldukça zor olarak nitelendiriliyor.

Biden’ın kararnamesi çerçevesinde federal dairelerin 200 gün içinde seçmen kayıtlarının genişletilmesi için atılacak adımları belirlemesi gerekiyor.

Ayrıca konuyla ilgili olarak federal internet siteleriyle dijital hizmetlerin ayrıntıları sunmaları için yenilenmesi gerekiyor.

43 eyalette oy verme hakkını kısıtlayan 250’den fazla yasa tasarısı gündemde.