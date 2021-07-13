Biden’dan Oy Verme Hakları Tasarısına Destek Çağrısı

Başkan Joe Biden, Salı günü Philadelphia’da Cumhuriyetçiler’in muhalefeti nedeniyle Kongre engeline takılan oy verme hakları yasa tasarısının geçirilmesi için çağrı yapmaya hazırlanıyor.

Eski Başkan Donald Trump’ın 2020 başkanlık seçimlerine usulsüzlük karıştığı iddialarının ardından Cumhuriyetçiler tarafından yönetilen çok sayıda eyalet oy verme haklarını kısıtlayan ya da oy verme kurallarını değiştiren tasarıları meclislerinde onayladı.

Biden’ın destek aradığı oy verme hakları yasa tasarısı Kongre’de Cumhuriyetçiler tarafından engellendi. Yasa tasarısı geçirilemese de Biden’ın konuya odaklanmasının, Demokratlar’ın 2022 ara seçimlerinde Kongre’nin kontrolunu ellerinde tutma çabalarında Demokrat seçmenin desteğini kazanmasına yardım edeceği yorumları yapılıyor.

Senato’daki Cumhuriyetçiler, seçim gününden önce oy verme olanaklarının genişletilmesini, bazı seçim kampanyası bağışlarının daha şeffaf hale getirilmesini ve Temsilciler Meclisi üyelerinin seçim bölgelerinin belirlenmesiyle ilgili değişiklikleri içeren, Demokratlar tarafından desteklenen oy verme hakları tasarısının geçmesini engellemişti. Cumhuriyetçiler tasarının eyaletlerin kendi seçim yasalarını oluşturma yetkisini elinden aldığını öne sürüyor.

‘‘Demokrasinin İç Savaş’tan bu yana yaşadığı en büyük zorluk’’

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki Pazartesi günü yaptığı açıklamada Biden’ın Phialdelphia’da yapacağı konuşmada bazı Amerikalılar’ın oy verme haklarını ellerinden almanın ‘‘otoriter’’ ve ‘‘Amerikan karşıtı’’ olduğunu söyleyerek bunun ‘‘demokrasinin İç Savaş’tan bu yana yaşadığı en büyük zorluk’’ olduğunu söyleyeceğini belirtti.

Psaki, Biden’ın oy verme haklarını reddetmenin neden ‘‘baskı’’ ve ‘‘susturma’’ anlamına geldiğini ve yönetiminin oy verme haklarını arttırmak için planladığı adımları anlatacağını belirtti.

Biden konuşması için özellikle Amerikalılar’ın sembol şehirlerden biri olan Philadelphia’yı seçti. Bağımsızlık Bildirisi ve ABD Anayasası da Philadelphia’da imzalanmıştı.

Biden geçen hafta Cumhuriyetçiler’in muhalefetine rağmen kendisine oy verme hakları konusundaki mücadelesini sürdürme baskısı yapan medeni haklar savunucularıyla bir araya gelmişti. Biden’ın son haftalardaki önceliği 1,2 trilyon dolarlık altyapı paketini Kongre’den geçirmek.

Psaki, eski Başkan Donald Trump’ın 6 Ocak Kongre baskını öncesinde destekçilerine yaptığı konuşmaya atıfta bulunarak, Biden’ın konuşmasında “tehlikeli komplo teorilerine dayanan, seçmenleri baskı altına almaya yönelik” yasalar geçirme girişimlerine değineceğini kaydetti.

New York Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne bağlı Brennan Center’a göre bu yıl en az 17 eyalet oy verme haklarını kısıtlayan yasalar hazırladı.

Yasaları eleştirenler bunların Demokrat seçmeni oluşturan siyahları, Latin kökenlileri ve genç seçmenleri hedef aldığını söylüyor. Cumhuriyetçilerse bu yasaların seçim yolsuzluklarıyla mücadele amacıyla kabul edildiğini öne sürüyor. Uzmanlara göre ABD’de seçim yolsuzluğu oranı çok düşük.

Teksas Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar eyaletten ayrıldı

Öte yandan Teksas’ta 50 Demokrat eyalet meclisi üyesi seçim haklarını kısıtlayan ve muhafazakar üyelerin diğer bazı tekliflerinden oluşan bir tasarının görüşülmesini önlemek için eyalet dışına çıktı. Demokrat yetkililer, oylamanın yapılmasına engel olabilmek için gerekli olduğu sürece Washington’da kalmaya devam edeceklerini ve federal düzeyde oy verme reformu için baskı yapacaklarını bildirdi.

Teksas eyaleti Temsilciler Meclisi üyesi Alex Dominguez yaptığı açıklamada meclisin Demokrat grubunun 67 üyesinin neredeyse tamamının eyaleti terk ettiğini bildirdi.

Eyaletteki Demokrat Kongre üyeleri Cumhuriyetçi Vali Greg Abbott’ın kürtaja erişimin kısıtlanması, trans öğrencilerin istedikleri cinsiyet grubunda spor karşılaşmalarına katılmasının engellenmesi gibi maddelerin de yer aldığı tasarının özel oturumda görüşülebilmesi ve oylanması için gereken çoğunluğun sağlanmasını önlemeye çalışıyor.

ABD Anayasa Mahkemesi 1 Temmuz’da Arizona eyaletinde Cumhuriyetçiler tarafından desteklenen iki tasarıya destek vererek eyaletlerin oy verme kısıtlamalarını geçirmesini daha kolaylaştırmıştı.

Biden yönetimi de konuyu mahkemeye taşıdı. 25 Haziran’da Georgia eyaletini mahkemeye veren Biden yönetimi oy verme kısıtlamalarının siyah seçmenlerin haklarına müdahale anlamına geldiğini belirtti.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 8 Temmuz’da yaptığı açıklamada Demokrat Parti’nin seçmen kaydı ve eğitim çabalarına 25 milyon dolar ayıracağını belirtmişti.

