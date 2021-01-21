Biden'dan Pandemiyle Mücadele Planı

Başkan Joe Biden, kitlesel aşılama ve Corona testi çalışmalarını hızlandırmak, okulları ve iş yerlerini yeniden açmak ve maske kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla ulusal pandemi stratejisi açıklıyor. Biden, görev başındaki ikinci gününde, pandeminin özellikle ağır darbe indirdiği azınlık ve dezavantajlı toplumlarla ilgili eşitsizlikleri gidermek için 10 yeni başkalık kararnamesine imza atacak. Ulusal Corona pandemisiyle mücadele çalışmalarını yürüten Beyaz Saray yetkilisi Jeff Zientz, "Sıradan Amerikalılar'dan üzerlerine düşen görevleri yerine getirmelerini istemek zorundayız. Virüsü yenilgiye uğratmak, eşgüdümlü ulusal çaba gerektiriyor" dedi. Ancak Biden yönetimi yetkilileri, geçiş süreci sırasında Trump yönetiminin kendileriyle işbirliği yapmak için yeterince yardımcı olmadığını ve aşı dağıtımı konusunda Trump yönetiminin ne gibi adımlar attığını tam olarak bilmediklerini kaydediyor. Corona pandemisiyle mücadele çabalarını yürütmek için 1,9 trilyon dolarlık ekonomi paketinin Kongre tarafından onaylanması, Biden yönetimi için kritik önem taşıyor. Biden yönetimi, bir yandan da kitlesel aşılama sıralamasına göre daha fazla kişiyi aşılamaları için baskı altında olan eyaletlerin ellerine yeterince aşı ulaşmadığı şikayetleri alıyor.

Öte yandan Başkan Biden'ın Corona pandemisiyle mücadele ekibinin tıp danışmanı Dr. Anthony Fauci, Amerika'nın Dünya Sağlık Örgütü'ne yeniden destek vermeye başlayacağını açıkladı. Dr. Fauci, Amerika'nın ister zengin ister yoksul ülkelerde olsun tüm ihtiyaç sahiplerine aşı, tedavi ve teşhis araçlarını ulaştırmak için Dünya Sağlık Örgütü'nün yürüttüğü çabalara katkı sağlayacağını, örgüte tam fonlama ve eleman desteğine geri döneceğini söyledi. Maske zorunluluğu Biden'ın seyahatte maske kullanımı talimatı ise havaalanlarını, uçakları, gemileri, şehirlerarası otobüsleri, trenleri ve şehiriçi toplu taşımacılığı kapsıyor. Yabancı yolcuların Amerika'ya ayak basmadan önce elde ettikleri negatif Corona test sonuçlarını ibraz etmeleri ve Amerika'ya geldikten sonra karantinaya girmeleri de Biden yönetiminin uygulamaları arasında. Biden ayrıca federal hükümete ait binalarda maske kullanma zorunluluğu getirdi. Havayolu şirketleri, demiryolu işletmesi Amtrak ve ulaşım sağlayan başka firmalar, maske takma zorunluluğu uyguluyor. Ancak Biden'in talimatıyla beraber maske kullanmak, federal bir zorunluluk haline getirildi. Bu da yolculara kişisel haklarının ihlal edildiği iddiasıyla maske takmaya direnmeleri için fazla manevra alanı kalmaması anlamına geliyor. Biden'ın talimatı, maske kullanımının tercihsel olduğu, maskesiz kişilerin büyük topluluklar halinde bir araya gelmesinde sakınca görülmediği Trump yönetimiyle taban tabana zıt bir dönemin başlayacağının işareti olarak kabul ediliyor.

Görev başındaki ilk 100 günde 100 milyon kişinin aşılanmasını hedefleyen Biden ayrıca Corona testlerinin ve aşılamanın kapsamının genişletilmesini amaçlıyor. Jeff Zientz, Biden'ın bu hedefini "iddialı ve başarılabilir" olarak niteledi. Aşılama çalışmalarına hız verilecek Başkan Biden, bu hedefi tutturmak için Federal Acil Durum İdaresi'ne (FEMA) aşılama merkezleri oluşturması talimatı verdi. Hedef, bir ay içinde 100 merkez kurup devreye sokmak. Biden ayrıca Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) önümüzdeki aydan itibaren halkın aşılara eczanelerde erişebilmesi için bir program başlatma talimatı verdi. Kamu Sağlığı Dairesi'ne ise aşılama çalışmalarında yerel yönetimlere destek sağlama talimatı iletildi. Kimi bağımsız uzmanlar, Biden yönetiminin ilk 100 günde 100 milyon kişinin aşılanmasından daha yüksek bir hedef koyması gerektiğini savunuyor. Seattle'daki Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü'nden Dr. Christopher Murray, grip mevsiminde Amerika'nın günde 3 milyon kişiyi aşılayabildiğini hatırlattı ve "Corona'dan ölen insan sayısı göz önünde bulundurulduğunda daha fazlasını yapabiliriz ve yapmalıyız, tıpkı mevsimsel gripte yapabildiğimiz gibi" dedi.

Beyaz Saray Corona virüsüyle mücadele sorumlusu Jeff Zients ise Biden'ın Trump yönetiminin aşılama çalışmalarında geride kalan eyaletleri cezalandırma uygulamasını sürdürmeyeceğini söyledi, "Eyaletleri birbirleriyle yarıştırmayacağız" şeklinde konuştu. Okulların açılması öncelikli Biden'ın ilk 100 gündeki önceliklerinden biri ise ilk ve orta öğrenim veren okulların çoğunu açmak. Başkan, bunun için Eğitim ile Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlıkları'na okulların güvenli şekilde yeniden açılması için net bir rehber oluşturmaları talimatı verdi. Ancak yetkililer, okulların güvenli şekilde açılmasının Corona virüsü testlerinin arttırılmasına bağlı olduğunun altını çiziyor. Biden, Corona virüsü testlerinin yaygınlaştırılması için gereken malzemelerin hızla üretilmesi amacıyla Soğuk Savaş dönemine uzanan Savunma İmalat Yasası'nın devreye sokulmasına yeşil ışık yaktı. Biden yönetimi yetkilisi Zients, "Ülkemizde yeterli test kapasitesine sahip değiliz. Testleri yaygınlaştırmak için paraya ihtiyacımız var. Testlerin arttırılması, okul ve iş yerlerinin yeniden açılabilmesi için çok önemli" dedi.