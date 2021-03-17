Biden’dan Pennsylvania’da Küçük İşletmelere Yardım Sözü

Başkan Joe Biden, 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketinin tanıtımı için Pennsylvania eyaletini ziyaret etti. Burada parke döşemesi yapan bir işletmeyi ziyaret eden Biden, “Bu büyük bir anlaşma. Daha fazla yardım yolda” diye konuştu. Beyaz Saray tarafından “Yardım Burada” turu olarak adlandırılan tura katılanlar arasında First Lady Jill Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris de var. Biden’ın Pennsylvania’daki ilk durağını ziyareti sırasında Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eşi Doug Emhoff Colorado’da küçük işletmeleri ziyaret etti. Harris Colorado’nun Fort Lupton kentinde bir aşı kliniğinin idarecileriyle sanal ortamda konuştu ve Denver kentindeki bazı küçük işletmeleri gezdi. Harris Pazartesi günü Las Vegas’ta bir Corona aşılama merkezini ve bir aşçılık okulunu, First Lady Jill Biden ise New Jersey’de bir ilkokulu ziyaret etmişti. Washington’da ise Senato, Biden’ın Küçük İşletmeler Yönetimi’nin başına gelecek isim Isabel Guzman’ın adaylığını onayladı. Guzman’ın teşvik paketinin öngördüğü yardımların doğru yerlere iletilmesinde önemli rol oynaması bekleniyor.

Biden yönetimi pandemi yüzünden 400 bin kadar küçük işletmenin kapılarını kapattığı ve milyonlarcasının da zor ayakta kaldığı tahmininde bulunuyor. Biden’ın teşvik paketinde restoranları desteklemek için 28 milyar dolarlık bütçe ve 15 milyar dolarlık esnek sübvansiyonlar yer alıyor. Ara seçimlerin kritik eyaletlerine ziyaret Biden ve ekibinin Pennsylvania da dahil turda uğrayacağı duraklar Demokratlar için eski Başkan Donald Trump’a karşı 2020 seçim yarışında kritik olan yerleri kapsıyor. Biden ve Harris Cuma günü Trump’a karşı başarı elde ettikleri eyaletlerden Georgia’yı ziyaret edecek. Pennsylvania ve Georgia 2022 Senato ara seçimleri için de kritik eyaletler. Cumhuriyetçiler ara seçimlerde Senato’da yeniden kontrolu geri almayı umuyor. Amerikan Kurtarma Planı adıyla da bilinen Teşvik Paketi Cumhuriyetçiler’in tamamının muhalefetine rağmen Demokratlar’ın kontrolundaki Kongre’den geçmişti. Cumhuriyetçiler Biden’ın planının fazla masraflı olduğunu ve kamu sağlığı krizine doğrudan odaklanmadığını öne sürüyor.