Biden'dan Petrol Şirketlerine Eleştiri

Başkan Joe Biden, Amerikan petrol şirketleriyle birlikte gelecek yıl petrol arzını rekor düzeyde arttırmak için çalıştığını bildirdi. Biden, ayrıca petrol şirketlerini karlarını arttırmak için arz sıkıntısından faydalanmakla suçladı.

ABD'de tüketici enflasyonu Mayıs ayında, son 40 yıldaki en hızlı artışını yaşadı. Benzin fiyatları rekor düzeye çıkarken gıda fiyatlarında da artış oldu.

Göreve gelirken ABD'nin fosil yakıtlara bağımlılığını azaltma sözü veren Başkan Biden, petrol üretiminin arttığını görmeyi umduğunu söyledi. Petrol üretiminin ABD'de gelecek yıl rekor düzeye çıkması bekleniyor.

Ancak Biden, fiyatlar arttıkça karlarını arttıran sektöre uyarı yaptı.

Biden, ''Bu ülkedeki petrol, doğalgaz ve rafineri sektörleri Ukrayna'daki savaş ile ortaya çıkan zorlukları kullanarak daha fazla kar elde etme ve fiyat arttırma adımlarıyla aileler için işleri daha da zorlaştırmamalı'' diye konuştu.

''Petrol şirketleri karlarını daha fazla üretim için kullanmıyor''

Los Angeles'ta liman çalışanları ve sendika temsilcileri için bir konuşma yapan Biden, ''Exxon bu yıl Tanrı'dan çok para kazandı. Amerikan petrol şirketleri karlarını daha fazla sondaj yapmak için değil hisselerini geri almak için kullandı'' dedi.

Biden, ''Neden daha fazla sondaj yapmıyorlar? Çünkü petrol üretmeden daha fazla para kazanıyorlar'' diye konuştu. Biden, Exxon şirketine seslenerek ''Yatırım yapmaya ve vergilerini ödemeye başla'' dedi.

Exxon, Şubat ayında dördüncü çeyrek rakamlarını açıklarken son yedi yılın en yüksek karını açıkladı. Shell Mayıs ayında rekor kazanç elde ederken Chevron ve BP de son 10 yılın en iyi kar rakamlarına ulaşmıştı.

Nakliyat şirketleri karlarını 7 kat arttırdı

Biden, nakliyat şirketlerinin bir yılda karlarını yedi kat arttırarak 190 milyar dolar kar sağladıklarını belirtti. Biden durumun kendisini ''çok öfkelendirdiğini'' söyledi.

Exxon ve Total gibi diğer büyük enerji şirketleri de sektörün en büyük oyuncuları hisse senedi alımları ve temettü yatırımlarına odaklanmışken güçlü rakamlar açıkladı.

Birçok şirket, aylardır süregelen 100 doların üzerindeki fiyatlara yanıt vermek yerine, yatırımcıların harcama çizgisini koruma amacıyla üretimi artırmak için aşırı harcamadan kaçınacaklarını söylüyor.

Artan fiyatlar Başkan Joe Biden yönetimi için de siyasi bir sorun oluşturuyor.

Yönetim fiyatları düşürmek için ülkenin stratejik rezervinden rekor düzeyde petrolü serbest bırakmak, yazlık benzin üretimi kurallarıyla ilgili muafiyetler tanımak ve büyük OPEC ülkelerinden petrol arzının arttırılmasını istemek gibi adımlar attı.

Biden ayrıca Kongre'ye enerji faturalarının, reçeteli ilaçların ve nakliyatın maliyetini azaltacak bir tasarıyı geçirme çağrısı yaptı.

