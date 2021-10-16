Biden’dan Polis Reformunda İlerleme Sözü

Başkan Joe Biden, görevi başında hayatlarını kaybeden polis memurlarının anıldığı başkentteki bir törende yaptığı konuşmada, polis reformunda ilerleme sağlanacağının sözünü verdi. Biden, polislik mesleğinin bugün hiç olmadığı kadar zor olduğunu belirtti.

Biden, Kongre binası önünde 2019-2020 yıllarında görevi başında yaşamlarını yitiren 419 polis memurunun anıldığı törende, polislere hitaben “Sizden hey şeyi olmanızı bekliyoruz, her şeyi sizden bekliyoruz” dedi. Herkesin tüm beklentilerini karşılamaya hiç kimsenin kapasitesinin yetmeyeceğini vurgulayan Biden, “Bugün polis olmak her zamankinden daha zor” ifadesini kullandı.

Biden, Houston’da bugün bir polis memurunun hayatını kaybettiği, ikisinin de yaralandığı ateşli saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Güvenlik teşkilatlarının üyeleriyle senatör olduğu yıllara uzanan bir yakınlığı bulunan Biden, 1994 yılında güvenlik yetkililerinin de katkılarıyla suçla mücadele konusunda bir tasarıya imza atmıştı. Ancak Biden’ın 2020 yılında George Floyd’un bir polis memuru tarafından öldürülmesinden sonra polis teşkilatında geniş çapta reform çağrılarına desteği, Demokratlar’ın hayata geçirmek için çaba gösterdiği bu reformların bazılarına karşı çıkan polis gruplarıyla arasında gerilim yaratmıştı.

Bugünkü anma törenine sponsor olan ulusal polis sendikası, 2020 seçimlerinde Biden’ın rakibi, eski başkan Donald Trump’ı desteklemişti.

Polis reformu konusunda iki parti arasında anlaşmaya varma çabaları Eylül ayında başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Bu gelişme, kampanyası sırasında polis reformu konusunda adım atılacağı vaadini veren Biden açısından kötü bir haber oldu.

Biden, “anlaşmaya varmak için samimiyetle gayret gösterdiği” için sendikayı övdü, “Henüz o noktaya varamadık ama bunu yapmalıyız” dedi.

Başkan Biden, polis teşkilatlarına ihtiyaç duydukları destek ve fonların sağlanması için çalışacağını vurguladı. Biden, güvenlik birimlerinin eğitimi ve personel alımına katkı amacıyla Kongre’den yüz milyonlarca dolar destek istemişti.

Biden ayrıca, yasaları ihlal eden polis memurlarının bu eylemlerinden sorumlu tutulmaları için ilave kararnameler hazırlama seçeneklerini değerlendirdiğini kaydetti. Biden, polislerin sokaklarda karşılaştıkları sorunlarla baş etmede ruh sağlığı ve diğer alanlarda uzman kişilerden destek almaları gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı, güvenlik yetkililerini, Kongre’ye 6 Ocak’ta düzenlenen baskın sırasında Amerikan demokrasisine sahip çıkmakla övdü.

Biden, polis memurlarına karşı işlenenler de dahil olmak üzere, silah şiddetini azaltmayı amaçlayan düzenleme tekliflerini yineledi. Bu konudaki çalışmalar, Kongre’de yeterli desteği görememesi yüzünden halen büyük oranda askıya alınmış durumda. Bu düzenlemelere destek veren Demokratlar, Kongre’nin iki kanadında da çok az bir farkla çoğunluğa sahip ve bu oran istedikleri yasaların çoğunu geçirebilmeye yetmiyor.

Sendikanın rakamlarına göre, bu yıl ateşli silahlar sonucu 50’ye yakın polis memuru hayatını kaybetti. Bu sayı, 2020’nin tamamındaki ölüm vakalarından fazla.

Bugünkü anma töreni, 1982’de saldırılardan kurtulanlar ve polise destek verenlerden oluşan tahmini 120 kişilik küçük bir grubun katılımıyla başlamıştı ancak zaman içinde başkentte binlerce polis memuru ve kurbanların ailelerinin katıldığı büyük çaplı etkinlikler dizisine dönüştü.

Beyaz Saray’ın talimatıyla bugün kamu binalarında bayraklar yarıya indirildi.

