Biden’dan Putin’e Üçüncü Bir Ülkede Zirve Önerisi

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le telefonda görüştü. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Biden’ın ABD’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konusundaki taahhüdünün altını çizdiği belirtildi.

Görüşmede iki liderin, ABD ve Rusya’nın silah kontrolu ve güvenlik konularında stratejik istikrar diyaloğu niyeti ile Yeni START Antlaşması’nın uzatılması dahil olmak üzere bölgesel ve küresel konuları ele aldıkları belirtildi.

Başkan Biden’ın, “ABD’nin Rusya’nın siber müdahaleler ya da seçim müdahalesi gibi eylemlerine karşı ulusal çıkarlarını savunmak üzere sağlam adım atacağını net şekilde ifade ettiği” kaydedildi.

Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğü vurgusu

İki lider telefon görüşmesinde gerilimin tırmandığı Ukrayna konusunu da ele aldı. Başkan Joe Biden’ın bu bağlamda ABD’nin Ukrayna’nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz taahhüdünü vurguladığı belirtildi.

ABD Başkanı Biden’ın Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’da ve Ukrayna sınırlarında aniden askeri varlığını arttırmasına ilişkin endişelerini dile getirdiği; Rusya’ya gerilimi azaltma çağrısında bulunduğu kaydedildi.