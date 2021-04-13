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Biden’dan Ramazan Mesajı

13.04.2021 03:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de ve dünya genelinde yaşayan Müslümanların Ramazan’ını kutlayan Başkan Joe Biden, “Jill ve ben ABD ve dünyadaki Müslüman toplulukları içtenlikle kutluyoruz ve iyi dileklerimizi gönderiyoruz” dedi

Biden’dan Ramazan Mesajı

ABD’de ve dünya genelinde yaşayan Müslümanların Ramazan’ını kutlayan Başkan Joe Biden, “Jill ve ben ABD ve dünyadaki Müslüman toplulukları içtenlikle kutluyoruz ve iyi dileklerimizi gönderiyoruz” dedi.

“Çok sayıda Amerikalı yarın oruç tutmaya başlayacak” diyen Biden, bu yılın zorluklarla dolu olduğunu hatırlattı ve “Bu pandemi sırasında dostlarımızla ve sevdiklerimizle kutlama ve toplantılarda bir araya gelemeyeceğiz ve çok sayıda aile sevdiklerini kaybetmiş olarak iftar sofrasına oturacak, ancak yine de Müslüman topluluklar bu ayı yeni umutlarla karşılıyor” dedi.

Biden açıklamasında, “Müslüman Amerikalılar ülkemizi kuruluşundan bu yana güçlendirdi. Onlar inşa edilmesine yardım ettikleri Amerika gibi çeşitlilik sahibi ve dinamikler. Bugün Müslümanlar Corona virüsüyle mücadele çabalarımıza liderlik ediyor, aşı geliştirme sürecinde öncü rol oynuyor ve ön cephede mücadele eden sağlık çalışanları arasında yer alıyor. Girişimci olup istihdam yaratıyor, iş sahibi oluyor, ilk müdahale çalışanı, öğretmen oluyor ve ülke genelinde fedakar kamu çalışanları olarak ırksal eşitlik ve toplumsal adalet mücadelemizde başı çekiyorlar” sözlerine yer verdi.

Ancak Müslüman Amerikalılar’ın hala zorbalık, yobazlık ve nefret suçlarıyla hedef alındıklarını kaydeden Biden, “Bu önyargı ve bu saldırılar yanlış. Bunlar kabul edilemez. Bunlar sona ermeli. Amerika’da kimse inancını ifade etmekten korkarak yaşamamalı. Yönetimim tüm halkın haklarını ve güvenliğini korumak için yılmadan çalışmaya devam edecek” dedi.

Başkanlığının ilk gününde eski Başkan Donald Trump’ın Müslüman ülkelere getirdiği vize yasağını kaldırmaktan gurur duyduğunu söyleyen Biden, Çin’deki Uygurlar için ve Myanmar’daki Arakanlar için, dünyanın her yerindeki Müslüman topluluklar için insan haklarını savunmaya devam edeceğini kaydetti.

Biden açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Geçen Ramazan’dan bu yana kaybettiklerimizi anarken daha güzel günlerin önümüzde olduğundan umutluyuz. Kutsal kitap Kuran Allah’ın cennetin ve yeryüzünün ışığı olduğunu, bize karanlıktan aydınlığa çıkarken yol gösterdiğini hatırlatır.”

Biden, Beyaz Saray’ın Ramazan etkinliklerinin bu yıl online ortamda yapılacağını ancak gelecek yıl geleneksel kutlamaları yüz yüze yapmayı umduklarını kaydetti.

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