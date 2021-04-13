Biden’dan Ramazan Mesajı

ABD’de ve dünya genelinde yaşayan Müslümanların Ramazan’ını kutlayan Başkan Joe Biden, “Jill ve ben ABD ve dünyadaki Müslüman toplulukları içtenlikle kutluyoruz ve iyi dileklerimizi gönderiyoruz” dedi.

“Çok sayıda Amerikalı yarın oruç tutmaya başlayacak” diyen Biden, bu yılın zorluklarla dolu olduğunu hatırlattı ve “Bu pandemi sırasında dostlarımızla ve sevdiklerimizle kutlama ve toplantılarda bir araya gelemeyeceğiz ve çok sayıda aile sevdiklerini kaybetmiş olarak iftar sofrasına oturacak, ancak yine de Müslüman topluluklar bu ayı yeni umutlarla karşılıyor” dedi.

Biden açıklamasında, “Müslüman Amerikalılar ülkemizi kuruluşundan bu yana güçlendirdi. Onlar inşa edilmesine yardım ettikleri Amerika gibi çeşitlilik sahibi ve dinamikler. Bugün Müslümanlar Corona virüsüyle mücadele çabalarımıza liderlik ediyor, aşı geliştirme sürecinde öncü rol oynuyor ve ön cephede mücadele eden sağlık çalışanları arasında yer alıyor. Girişimci olup istihdam yaratıyor, iş sahibi oluyor, ilk müdahale çalışanı, öğretmen oluyor ve ülke genelinde fedakar kamu çalışanları olarak ırksal eşitlik ve toplumsal adalet mücadelemizde başı çekiyorlar” sözlerine yer verdi.