Biden'dan Rusya'ya "ağır yaptırım" tehdidi

Putin ise Ukrayna'yı işgal edecekleri iddiasını yine reddetti.ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya yönelik bir saldırı halinde "ağır yaptırımlarla" karşılaşacağı konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e uyarıda bulunduğunu söyledi.

Başkan Biden, Rusya lideri Putin ile dün yaptığı video konferansa ilişkin olarak bugün Washington'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile "açık sözlülükle" konuştuğunu belirten ABD Başkanı Biden, Ukrayna'yı işgal etmesi halinde ağır bir bedel ödeyeceği konusunda Rusya liderini uyardığını ifade etti. Biden, "Kibarca, fakat açıkça anlattım. Ukrayna'yı işgal etmesi halinde ağır yaptırımlar uygulanacak. Şimdiye kadar hiç görmediği ekonomik yaptırımlar. Mesajımı aldığından eminim" şeklinde konuştu.

Başkan Biden, Ukrayna'ya saldırı halinde, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlar uygulanmasının yanı sıra Doğu Avrupa'daki NATO müttefiklerinin topraklarındaki Amerikan askeri varlığının artırılacağını da ifade etti.

Biden, "Özellikle doğu cephesini yatıştırmak için muhtemelen NATO ülkelerindeki varlığımızı artırmamız gerekebilir. Bunun yanı sıra Ukrayna'nın savunma yeteneklerinin güçlendirilmesini sağlayacağımızı da açıkça belirttim" dedi.

Askeri operasyon seçeneği "masada değil"

Ukrayna ile askeri alanda sıkı bir iş birliği yapan ABD, ülkeye milyonlarca euroluk silah desteği sağlıyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali halinde, ABD'nin asker gönderip göndermeyeceği şeklindeki bir soruyu ise Biden "Bu masada değil" sözleriyle yanıtladı. ABD'nin NATO müttefiklerine karşı sorumlu olduğunu belirten Biden, Ukrayna'nın bu ittifakta yer almadığını ifade etti. Bu konuda NATO ülkelerinin tavrının da önemli olduğunu belirten Biden ancak, "Rusya'nın Ukrayna'yı olası işgaline karşı koymak için ABD'nin tek taraflı şiddete başvurması, şu an için tartışma konusu değil" dedi.

Başkan Biden ayrıca, NATO'nun doğuya doğru genişlemesinden Rusya'nın duyduğu endişeyi görüşmek üzere Rusya ve en az dört NATO ülkesinin katılımı ile üst düzey bir toplantı yapılacağını da duyurdu.

Putin'den "güvenliğini savunma hakkı" vurgusu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Başkan Biden ile yaptığı görüşmeyi "açık ve yapıcı" olarak nitelendirirken, Ukrayna'yı işgal edecekleri yönündeki iddiaları ise reddetti. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ile Soçi'de düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Putin, Rusya'nın "barışçı" bir dış politika izlediğini, ancak "Güvenliğini savunma hakkının bulunduğunu" söyledi. Ukrayna'nın NATO'ya üye olması halinde bunu "kaygısızca" izlemelerinin mümkün olmadığını da vurgulayan Putin, "Çünkü bu kuşkusuz bizi tehdit edecek şekilde askeri birliklerin, üslerin ve silahların konuşlanmasına yol açacak" şeklinde konuştu.

Ukrayna'nın NATO'ya üye olması olasılığından rahatsızlık duyan Rusya, NATO'nun doğuya doğru genişlemesine son verilmesini istiyor. Putin geçen hafta yaptığı açıklamada da NATO'ya ait askeri altyapının Ukrayna'ya transferi halinde, bunun "kırmızı çizginin" aşılması olacağını duyurmuştu.

Rusya'nın haftalardır Ukrayna sınırına on binlerce asker yığması, ABD ve Avrupa'da Rus ordusunun Ukrayna'yı işgal edebileceği endişesi yaratıyor. Bu iddiaları reddeden Moskova ise Ukrayna'yı doğudaki ayrılıkçı bölgeler Donetsk ve Luhansk sınırlarına 120 binden fazla asker göndererek, provokasyon yapmakla suçluyor.

AFP,AP,Reuters/JD,EC

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