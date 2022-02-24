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Biden'dan Rusya'ya Karşı Sert Açıklama

24.02.2022 06:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Biden, "Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımdan yalnızca Rusya sorumludur. ABD müttefikleri ve ortaklarıyla kararlı bir şekilde yanıt verecek" dedi

Biden'dan Rusya'ya Karşı Sert Açıklama

ABD Başkanı Joe Biden Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Biden, "Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımdan yalnızca Rusya sorumludur. ABD müttefikleri ve ortaklarıyla kararlı bir şekilde yanıt verecek" dedi.

Tüm dünyanın dualarının bu gece, Rus askeri güçlerinin sebepsiz ve haksız bir saldırısına maruz kalan Ukrayna halkıyla olduğunu belirten Biden, ‘’Başkan Putin, feci bir can kaybı ve insani ıstırabı getirecek kasti bir savaşı seçti. Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımdan yalnızca Rusya sorumludur ve ABD, müttefikleri ve ortakları, müşterek ve kararlı bir şekilde karşılık verecektir. Dünya Rusya'dan hesap soracak’’ ifadelerini kullandı.

Durumu bu akşam Beyaz Saray'dan izleyeceğini ve ulusal güvenlik ekibinden düzenli bilgi almayı sürdüreceğini de kaydeden Biden, Perşembe sabah G-7 liderleriyle biraraya geleceğini açıkladı.

Daha sonra Ukrayna'ya ve küresel barış ve güvenliğe karşı bu gereksiz saldırganlık eylemi nedeniyle Rusya'ya dayatacakları diğer sonuçları duyurmak için Amerikan halkına sesleneceğini bildiren Başkan Biden, ‘’ NATO’ya yönelik herhangi bir saldırganlığı caydıracak güçlü ve müşterek bir karşılık vermek için NATO müttefiklerimizle de koordinasyon içinde olacağız. Bu gece Jill ve ben, Ukrayna'nın cesur ve gururlu insanları için dua ediyoruz’’ ifadeleriyle açıklamasını noktaladı.

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Joe Biden
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