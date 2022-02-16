Biden’dan Rusya’ya Uyarı

Başkan Joe Biden, Ukrayna-Rusya krizi ile ilgili son gelişmeleri Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi. Biden krizin başından itibaren ABD’nin ne olursa olsun Rusya ile diplomatik temas kurmaya, Avrupa’nın tamamında ortakların güvenlik durumunu geliştirmeye ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda kararlı şekilde yanıt vermeye hazır olduğunu açıkça belirttiğini hatırlattı. Biden, ABD’nin son haftalar ve aylar boyunca sürdürdüğü bu yaklaşımın değişmediğini belirtti.

Bu hafta Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le her iki tarafın güvenlik kaygılarını giderme amaçlı üst düzey diplomasi çabaları kapsamında konuştuğunu belirten Biden, bir gün önce de Rusya’nın kamuoyu önünde diplomasiyi sürdürme isteğini dile getirdiğini kaydetti. ‘‘Buna katılıyorum’’ diye Biden, ‘‘Diplomasiye başarılı olması için her şansı tanımalıyız’’ dedi.

‘‘Temel ilkelerden ödün vermeyeceğiz’’

ABD’nin Doğu Avrupa’da güvenlik ortamı sağlamak için somut adımlar ortaya koyduğunu belirten Biden, bunlar arasında yeni silah kontrolu, şeffaflık, stratejik istikrar önlemleri olduğunu kaydetti ve önlemlerin hem NATO hem de Rusya gibi tüm taraflar için geçerli olacağını belirtti.

‘‘Ancak temel kurallardan ödün vermeyeceğiz’’ diyen Biden, ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğü hakkı ve kiminle ortaklık yapacakları konusunda kendi yollarını çizme özgürlükleri olduğunu söyledi. ABD Başkanı, ‘‘Yine de diplomasi ve gerilimi azaltmak için çok alanımız var. Bu bize göre tüm taraflar için en iyi yol. Diplomatik çabalarımıza müttefik ve ortaklarımızla yakın temas içinde devam edeceğiz. Diplomatik çözüm umudu olduğu sürece büyük insani kayıplara neden olacak güç kullanılmasından kaçınacağız’’ diye konuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın Ukrayna sınırında bazı mevkilerden askerlerini çektiğini açıkladığını kaydeden Biden, bunun iyi bir şey olduğunu söyledi ancak henüz teyit edilmediğini bildirdi. Biden, Rus askerlerinin Ukrayna’yı tehdit eden pozisyonda oldukları haberini aldığını kaydetti.

ABD Başkanı, şu anda Belarus ve Rusya-Ukrayna sınırında 150 binden fazla Rus askerinin Ukrayna’yı çevreler konumda bulunduğunu bildirdi ve işgal olasılığının hala çok mümkün olduğunu kaydetti. Biden bu yüzden tüm Amerikalılar’a Ukrayna’yı terk etmeleri çağrısında bulunduklarını ve geçici olarak ABD büyükelçiliğini Kiev’den Lviv’e taşıdıklarını hatırlattı.

''ABD ve NATO, Rusya’ya tehdit değil''

‘‘Rusya’nın planı konusunda Amerika halkına ve dünyaya açık olduk’’ diyen Biden ‘‘Herkes kendisi ne olduğunu görsün istedik. Ne bildiğimizi ve ne yaptığımızı paylaştık. Ne yapmadığımız konusunda da açık olalım. ABD, NATO ve Ukrayna, Rusya’ya karşı tehdit değil. Ne ABD’nin ne NATO’nun Ukrayna’da füzesi var, onları buraya mevzilendirme niyetimiz de yok. Rusya’yı istikrarsızlaştırma çabamız yok. Rusya vatandaşlarına sesleniyorum. Biz sizin düşmanınız değiliz. Sizin de bu kadar derin aile, tarih ve kültür bağlarınız olan Ukrayna’yla kanlı bir savaşa girmek istediğinize inanmıyorum’’ şeklinde konuştu.

‘‘Stratejik sonuçları ağır olur’’

İkinci Dünya Savaşı’nın bir gereklilik olduğunu belirten Biden, ‘‘Ancak Rusya Ukrayna’ya saldırırsa bu nedensiz ve mantıksız bir savaş olacak’’ dedi. Biden bunun insani bilançosunun ve Rusya için stratejik sonuçlarının ağır olacağını kaydetti.

Biden, ‘‘Dünya Rusya’nın gereksiz ölümü ve yıkımı seçtiğini unutmayacak. Ukrayna’yı işgal etmek kendi kendini yaralamak olacaktır’’ dedi.

ABD ve ortaklarının Rusya’ya kararlı şekilde yanıt vereceğini kaydeden Biden, ‘‘NATO ittifakı daha önce hiç olmadığı kadar birlik halinde’’ diye konuştu.

Biden, ‘‘Bu Rusya ve Ukrayna’dan fazlası. Bunu inandığımız şeyin arkasında durmak için, sayısız ülkenin kendi kaderini seçme hakkı ve bir ülkenin komşularını ve sınırlarını güç kullanarak değiştiremeyeceği prensibini korumak için yapıyoruz. Bu bizim vizyonumuz. Bu vizyonun devam edeceği konusunda güvenim tam’’ ifadelerini kullandı.

‘‘Yaptırımların etkileri uzun süreli olur’’

Rusya’nın işgal kararı alması durumunda ABD ve müttefiklerinin güçlü yaptırımlar uygulamaya hazır olduğunu hatırlatan Biden, bunların 2014’te Kırım’ın işgali sırasında alınmayan önlemler olduğunu belirtti. Bunların önemli mali kurumlar ve temel sektörler üzerinde büyük baskı oluşturacağını ve etkilerinin uzun süreli olacağını kaydetti.

Başkan Biden, Almanya ve Rusya arasındaki Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin de Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi halinde hayata geçirilmeyeceğini tekrar etti.

Joe Biden, Amerikan askerlerini Ukrayna’ya göndermediklerini ancak, Ukrayna ordusuna kendilerini koruyabilmeleri için teçhizat, eğitim, tavsiye ve istihbarat verdiklerini belirtti.

Biden, ‘‘ABD, NATO topraklarının tamamını tüm gücüyle koruyacaktır. Bir NATO ülkesine saldıran hepimize saldırmış demektir’’ diyerek ABD’nin şimdiden Rusya tehdidi karşısında NATO’nun doğu kanadını güçlendirmek için asker gönderdiğini hatırlattı.

Biden teyakkuz durumunu güçlendirmek için müttefik ve ortaklarla askeri tatbikatlara devam edileceğini de ekledi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgale karar vermesi durumunda bunun ABD içinde de etkisi olacağını söyleyen Biden, Amerikalılar’ın demokrasi ve özgürlükleri savunmanın asla bedelsiz olmadığını bildiklerini kaydetti.

Bunun Cumhuriyetçiler ve Demokratlar’ın birlikte ödeyeceği bir bedel olacağını söyleyen Biden, her iki partiden Kongre liderlerine ve üyelerine ABD’nin en temel, partilerüstü ilkelerini savunmak için seslerini yükseltmiş olmalarına teşekkür etti.

‘‘Enerji fiyatlarına yansıyabilir’’

Olası bir işgalin enerji fiyatlarını etkileyebileceği uyarısında bulunan Biden, enerji sektöründeki baskıyı azaltmak için Kongre’yle birlikte çalışarak ek önlemler alacaklarını belirtti. Büyük enerji tüketicileri ve üreticileriyle görüştüklerini belirten Biden, krizin etkisinin benzin pompalarına yansımaması için tüm yetkilerini kullanacaklarını kaydetti.

Biden, ‘‘Rusya’yla doğrudan çatışma aramıyor olsak da Rusya Ukrayna’da Amerikalılar’ı hedef alırsa güçlü şekilde karşılık veririz’’ diye konuştu. Rusya’nın orantısız şekilde ABD ve müttefiklerine saldırması örneğin şirketlere ve kritik altyapıya siber saldırı düzenlemesi halinde yanıt verileceğini belirten Biden, siber alandaki tehditlere karşı NATO ve müttefiklerle işbirliği içinde olduklarını belirtti.

Biden, ‘‘İki yol hala açık. Rusya ve ABD küresel istikrar ve ortak geleceğimiz için diplomasiyi seçmeli. Ancak şundan şüphe edilmemeli ki Rusya bu köprüyü geçerek Ukrayna’yı işgal ederse sorumlu ülkeler yanıt vermekte çekinmeyecek. Bugün özgürlüklerin arkasında durmazsak gelecekte daha büyük bedel öderiz’’ diye konuştu.

