Biden’dan Salgınla Mücadelede Yeni Önlemler

Başkan Joe Biden salgınla mücadele çerçevesinde Amerikalılar’a kaliteli maskelerin ücretsiz verileceğini ve 1000 askeri sağlık personelinin hastanelere destek için bazı eyaletlere gönderileceğini açıkladı.

Buna göre 1000 askeri personel gelecek haftadan itibaren Michigan, New Jersey, New Mexico, New York, Ohio ve Rhode Island’da personel sıkıntısı çeken hastanelerde görev yapacak.

Amerika’da günlük toplamda 152 binden fazla kişi hastanelerde Corona tedavisi görüyor ve bu durum birçok eyalette hastanelerin üzerinde önemli bir baskı oluşturuyor. Hastane personelinden bazılarının da virüse yakalanması hastanelerdeki işleyişi olumsuz etkiliyor.

Ülkede günlük ortalama vaka sayısı 800 bine dayanmış durumda.

Haftalık vaka sayısı 5,5 milyonu aştı

Çarşamba gününe kadarki haftalık vaka sayısı 5,5 milyonu aştı. 50 eyaletin 47’si vaka artışı belirtti, 38’i can kayıplarının arttığını kaydetti.

49 eyaletteki hastanelerde de önceki haftaya göre Corona hastalarının sayısı arttı.

Hastanelerdeki hastaların 25 binden fazlasının tedavileri de yoğun bakımda yapılıyor.

Vaka sayısı 63 milyonun üzerinde ve virüs nedeniyle yaşamlarını yitirenlerin sayısı da 850 bine yaklaşıyor.

Biden’ın salgınla mücadelede dile getirdiği bir diğer önlem de Amerikalılar’a ücretsiz kaliteli maskelerin sağlanması. Biden, bu konudaki ayrıntılı açıklamanın gelecek hafta yapılacağını kaydetti. Amerika Başkanı bununla birlikte halkın üçte birinin maske takmadığına da dikkat çekti.

"İlave 500 milyon test cihazı halka sunulacak"

Biden konuşmasında 500 milyon ek ev testi cihazının da Amerikalılar’ın hizmetine sunulacağını açıkladı.

Başkan Biden geçtiğimiz günlerde de 500 milyon ev testi cihazının Amerikalılar’a ücretsiz verileceğini açıklamıştı. Böylece toplamda 1 milyar ev testi cihazının Amerikalılar’a ücretsiz verilmesi planlanıyor. Bunun için federal yönetim önümüzdeki günlerde bir internet sitesi oluşturacak ve Amerikalılar bu siteden test cihazını talep edebilecek

Biden konuşmasında bir kez daha salgını, ‘aşı olmayanların salgını’ olarak niteledi.

Bazı çevreler Biden yönetimini sadece aşılamaya odaklanmakla eleştiriyor.

Biden'a salgınla mücadelede destek azalıyor

Bu arada son yapılan anketler Biden’a salgınla mücadelede desteğin azaldığını gösteriyor.

Buna göre Amerikalılar’ın yüzde 39’u Biden’ı salgınla mücadelede başarılı buluyor. Halkın yüzde 55’i ise başarısız buluyor.