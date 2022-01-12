Biden'dan Seçmen Hakları Vurgusu

Başkan Joe Biden, Atlanta kentinde yaptığı konuşmada seçmen haklarına vurgu yaptı ve bunun için Senato kurallarında değişikliğe gidilmesini desteklediği mesajını verdi.

Biden, özellikle son dönemde bazı Cumhuriyetçi eyaletlerde kabul edilen seçim yasalarına karşı adım atmamakla eleştiriliyor.

Sözkonusu eyaletlerde kabul edilen yasalar Demokratlar’a göre oy haklarını kısıtlıyor.

Biden Atlanta’da yaptığı konuşmada, “Demokrasiye karşı otokrasi, adaletle karşı adaletsizliği, ışığa karşı gölgeyi mi seçeceğiz? Ben nerede durduğumu biliyorum. Teslim olmayacağım. Korkmayacağım. Oy kullanma haklarınızı ve demokrasiyi bütün iç ve dış düşmanlara karşı koruyacağım” dedi.

Biden'dan Kongre'ye çağrı

Cumhuriyetçi Parti’nin ve eski Başkan Donald Trump’ın oy vermeyi zorlaştırmak için çalıştığını söyleyen Biden, ‘‘Konu artık kimin oy vereceğiyle ilgili değil, oy vermeyi zorlaştırmakla ilgili. Eski başkan ve müttefiklerinin yapmaya çalıştığı şey onlara oy vermeyenleri oy verme haklarından mahrum etmek. Aslında konu bu kadar basit’’ dedi.

Biden, ‘‘Bugün Kongre’ye sesleniyoruz, tarih sizi bununla yargılayacak oy kullanma hakları yasasını hemen geçirin. Bu seçmenlerin baskı altında kalmasını önleyecek’’ dedi.

Biden, ‘‘Oy verme hakları yasası seçimlere zarar verilmesini önleyecek, seçmenleri koruyacak, yetkilileri baskıdan ve müdahaleden kurtaracak, siyaseti kara paradan arındıracak, adil bölge haritaları oluşturulmasını sağlayacak’’ diye konuştu.

‘‘Kural değişikliğini destekliyorum’’

Biden, oy verme hakları yasasının geçirilmesi için ne kural değişikliği gerekiyorsa yapılmasını desteklediğini söyledi. Biden, gerekirse kürsü işgali (filibuster) kuralını değiştirmek de dahil olmak üzere oy verme hakları yasasının geçirilmesinin bir yolunun bulunması gerektiğini söyledi.

Biden Senato’daki Cumhuriyetçiler’in kürsü işgali yöntemini Senato’yu birleştirmek için değil, daha çok ayrıştırmak için kullandığını ve bunu bir silah haline getirdiklerini kaydetti.

Biden’a Atlanta ziyaretinde Başkan Yardımcısı Kamala Harris’le Georgia Senatörü Raphael Warnock da eşlik etti.

Bazı gruplardan Biden'ın konuşmasını boykot

Biden’ın konuşmasını bazı seçmen hakları grupları boykot etti.

Biden’ın konuşmasına gitmeyenler arasında Stacey Abrams da var. Abrams Demokrat Parti’den Georgia eyalet valisi adayı ve seçmen hakları için yoğun çaba harcayan bir isim.

Bu gruplar Biden’ın Senato’da konuyla ilgili yasa tasarısının geçirilmesi için daha aktif harekete geçmesini istiyor.

Kürsü işgali nedir?

Demokratlar tasarıyı geçirebilmek için ‘‘kürsü işgali’’ (filibuster) olarak nitelenen uygulamayı aşmayı planlıyor. Bunun için 100 üyeli Senato’da 50 Demokrat senatörün bu yönde oy kullanması gerekiyor.

Kürsü işgali kuralına göre bir tasarı 100 üyeli Senato’dan 60 senatörün onayını almadığı sürece geçemiyor ve senatörler bu oy oranına ulaşılana kadar kürsüde diledikleri uzunlukta ve diledikleri konuda konuşabiliyor.

Ancak Demokrat Parti içinde bu konuda tam bir görüş birliği yok. Bazı senatörler uygulamanın aşılmasına karşı.

Biden’ın parti içinde nasıl bir birliktelik sağlayacağı merak konusu.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, oy kullanma haklarıyla ilgili Senato’da 17 Ocak’ta oylama yapılmasını planlıyor.

Amerika’da 2022 yılının Kasım ayında ara seçimler yapılacak.

Bu seçimlerde Temsilciler Meclisi’nin tamamı ve Senato’nun bir kısmı seçilecek.

Bazı Cumhuriyetçi yönetimlerin bulunduğu eyaletlerde seçim yasalarında yapılan değişikliklerin siyah nüfusu hedef aldığı belirtiliyor.

Ülkedeki siyah nüfusun önemli bir bölümü Demokratlar’a destek veriyor. Bu nedenle özellikle Biden’ın seçmen haklarıyla ilgili adım atması için baskı artıyor.

