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Biden’dan Silahlı Şiddete Karşı Adım

12.04.2022 00:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Joe Biden ‘hayalet silah’ olarak nitelenen seri numarası bulunmayan silahlara karşı harekete geçti. Dükkanlardan ya da internetten satın alınabilen malzemelerle yapılan bu tür silahların yapımında kullanılan bazı temel teçhizatlara seri numarası geliyor

Biden’dan Silahlı Şiddete Karşı Adım

Başkan Joe Biden ‘hayalet silah’ olarak nitelenen seri numarası bulunmayan silahlara karşı harekete geçti. Dükkanlardan ya da internetten satın alınabilen malzemelerle yapılan bu tür silahların yapımında kullanılan bazı temel teçhizatlara seri numarası geliyor.

Hayalet silahların seri numaraları olmadığı için güvenlik güçlerince izinin sürülmesi de zor oluyor. Güvenlik yetkilileri son dönemde bu tür silahlarla işlenen suçların arttığına dikkat çekmişti.

Yürütülen soruşturmalar sonucunda geçen yıl güvenlik güçleri 20 bin hayalet silah ele geçirdi. Bu, 2016 rakamlarının tam 10 katı.

Başkan Joe Biden da Beyaz Saray bahçesinde konuyla ilgili yeni yönetmelikleri açıklarken bu konuya değindi ve son 5 yılda hayalet silahlarla işlenen suç oranlarına dikkat çekti.

Amerika Başkanı konuşmasında Kongre’ye de saldırı silahlarını yasaklaması çağrısı yaptı.

Başkan ayrıca silah yasalarının uygulanmasını sağlayan ATF adlı federal kurumun başına da Steve Detttelbach’ı aday gösterdi.

Biden’ın daha önceki adayı David Chipman Senato’da Cumhuriyetçiler ve bazı Demokratlar’ın muhalefetiyle karşılaşmış ve Başkan da Chipman’ın adaylığını geri çekmişti.

Yeni yönetmelikle bir kişi sahibi olduğu hayalet silahı bir silah dükkanına satmak istediğinde, dükkan sahibi bu silaha seri numarası kaydettirmek zorunda.

ABD genelinde silahla işlenen suçlarda ciddi artış

Biden’ın bu adımını silah kontrolu destekçileri olumlu karşılarken, silah lobisi tepkili ve konuyu mahkemeye götüreceğini belirten kuruluşlar var.

Başkan Joe Biden’ın bu yönde adım atmasına neden olan gelişmelerden biri de ülkede son dönemde silahla işlenen suçlardaki önemli artış.

Geçten hafta sonunda da ülke genelinde, batıdan doğu kıyısına kadar silahlı saldırılar gerçekleşti, can kayıpları ve yaralananlar oldu.

Anketler de Biden’ı bu konuda uyarıyor görünüyor.

CBS’in anketine göre Amerikalılar’ın sadece yüzde 39’u Biden’ın suçla mücadele yöntemine destek veriyor.

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Joe Biden
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