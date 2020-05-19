Biden'dan Tartışmalı Boru Hattı İçin İptal Vaadi

Demokrat Parti’nin başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan eski başkan yardımcısı Joe Biden’ın, eğer seçilirse, Kanada ham petrolünü Meksika Körfezi’ne taşıyan Keystone XL boru hattının ruhsatını iptal edeceği bildirildi.

Açıklama Joe Biden’ın kampanya ekibinden geldi. Biden’ın yardımcısı olduğu dönemde Başkan Barack Obama, çevreye zarar vereceği kaygılarından ötürü 2015 yılında Keystone projesini reddetmişti. Trump ise 2017’de Obama’nın kararını tersine çevirerek boru hattı projesini onaylamıştı.

Joe Biden’ın kampanya ekibinden siyaset direktörü Stef Feldman da eski başkan yardımcısının Obama yönetiminde de Keystone boru hattına şiddetle karşı çıktığını hatırlattı ve ‘’Biden 2015’te bu konuda, Başkan Obama ve Dışişleri Bakanı Kerry’nin yanında yer almıştı ve başkan seçildiğinde de Keystone XL boru hattının ruhsatını iptal ederek, projeyi temelli durduracak’’ açıklamasını yaptı.

Boru hattının Kanada’daki Alberta’dan, Teksas’taki petrol rafinerilerine uzanması planlanıyordu. Bunun için Montana, Güney Dakota, Nebraska, Kansas ve Oklahoma’dan geçecek olan boru hattı günde 800 bin varil petrol taşıyacaktı.

Proje, Trump onaylayana kadar toprak sahipleri, çevre örgütleri ve kabilelerce 10 yıldan fazla bir süre boyunca engellenmişti.

