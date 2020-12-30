Biden'dan Trump Yönetime Aşı Dağıtımı Eleştirisi

Demokrat lider, aşılama sürecinin mevcut hızda sürdürülmesi halinde halkın çoğunun aşılanmasının yıllar alabileceği uyarısında bulundu, “Uzun zamandır endişe ettiğim gibi, aşının dağıtımı ve uygulanması süreci gerektiği gibi ilerlemiyor” dedi.

Joe Biden da bu rakamlara atıfta bulunarak ABD’de aşılama sürecinin beklenenden daha yavaş ilerlediğini söyleyerek, Trump yönetiminin aşı dağıtımına ilişkin planlamasını eleştirdi.

Trump yönetimi yetkilileri Aralık ayı sonuna kadar 20 milyon kişinin aşılanacağını belirtmişti. Ancak Aralık ayının bitmesine kısa zaman kala son veriler şimdiye kadar yaklaşık 2,1 milyon kişinin aşılandığını gösteriyor.

20 Ocak’ta görevi devralacak olan Joe Biden, Delaware’de ABD halkına seslendi. Ülkede Corona virüsü salgını konusunda mevcut tabloyu değerlendiren Biden, Ocak ve Şubat aylarında vaka ve can kaybı sayılarında artış beklenmesi gerektiğini söyledi. Mart ayı gelene kadar salgında durumda iyileşme gözlemlenmeyebileceğini belirtti.

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden Corona virüsü salgını konusunda halka seslendi. Önümüzdeki ayların pandemide belki de en zor dönem olacağını söyleyen Biden, Trump yönetimini aşılama sürecinin hızı ve planlaması konusunda eleştirdi.

Joe Biden, görevdeki 100. gününün sonunda 100 milyon doz aşı yapılmasını hedefliyor. Biden bu hedefin gerçekleştirilmesi için şu anki aşılama hızının beş-altı katına çıkarılması ve bir günde 1 milyon doz aşı yapılmasının gerektiğini ve bunun da Kongre’nin bu amaçla ek bütçe kabul etmesini gerektireceğini vurguladı.

Biden, aşılama süreci hızlandırılsa bile ABD nüfusunun çoğunluğunun aşılanmasının aylar alacağını da sözlerine ekledi.

“Savunma İmalat Yasası’nı işleteceğim”

Joe Biden 20 Ocak’ta yemin ederek göreve başladıktan sonraki ilk 100 gününde salgınla mücadele kapsamında ne gibi adımlar atacağını da sıraladı.

Göreve geldikten sonra ABD’de aşılama sürecini ve salgınla mücadele çabalarını hızlandırmak amacıyla Savunma İmalat Yasası olarak bilinen yasayı devreye alacağını belirtti. Bu yasanın işletilmesi ABD’de salgının ilk aşamalarında özellikle kişisel koruyucu ekipman ve maske üretiminin hızlandırılması bağlamında da gündeme gelmişti.

Joe Biden söz konusu yasanın işletilmesinin özel şirketleri salgınla mücadele çabalarına destek vermeye yönlendireceğini belirtti. Aşılama sürecinin daha yavaş ilerlediği bölgelere mobil birimlerin gönderileceğini söyledi.