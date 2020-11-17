Biden’dan Trump’a: “İşbirliği Yapmazsak Daha Fazla İnsan Ölebilir”

Aşının bulunması ve aşılamanın yapılmasının iki farklı şey olduğunu hatırlatan Biden, Trump yönetiminin aşı planlarınaerişim sağlamasının gerekliliğine dikkat çekti.

Biden, “Çok karanlık bir kışa giriyoruz; işler kolaylaşmadan önce daha da zorlaşacak’’ dedi.

Seçilmiş Başkan Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris, aralarında Microsoft, General Motors, Gap ve Target gibi büyük şirketlerin yöneticileri ve çalışanların haklarını temsil eden sendika liderleriyle video konferans yöntemiyle görüştü.

ABD’de resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan Joe Biden, geçiş sürecini resmi olarak başlatmayan Başkan Trump’a “İşbirliği yapmazsak daha fazla insan ölebilir” sözleriyle mesaj verdi.

Biden, “Yaptığımız görüşmelerde Trump yönetiminin aşı planlamasına ne kadar erken erişimimiz olursa, geçiş sürecinde o kadar çabuk ilerleyeceğimiz konusunda görüş birliğine vardık” diye konuştu.

Açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Joe Biden’a daha çok Başkan Trump’ın seçimlerde yenilgiyi açıkça kabul etmekten kaçınması ve geçiş sürecini resmen başlatmayı geciktirmesinin yanı sıra bu durumun Corona virüsü salgınıyla mücadeleyi nasıl etkileyeceğine ilişkin sorular yöneltildi.

Joe Biden, "Başkan Trump'ın devir-teslim sürecini geciktirme girişimi göz önüne alınırsa, size göre geçiş sürecinize yönelik en büyük tehdit nedir?" sorusuna, "İşbirliği yapmazsak daha fazla insan ölebilir" yanıtını verdi.

Trump’ın geçiş sürecini geciktirmesi konusunda, “Bu durumun, benim göreve başlayabilmemi sekteye uğratmasından çok ülke için utanç verici olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Biden’dan Amerikalılar’a Şükran Günü Uyarısı

Joe Biden, 26 Kasım’da kutlanacak olan Şükran Günü konusunda da Amerikalılar’a bazı uyarı ve çağrılarda bulundu.