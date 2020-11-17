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Biden’dan Trump’a: “İşbirliği Yapmazsak Daha Fazla İnsan Ölebilir”

17.11.2020 01:19 | Son Güncelleme:
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Biden’dan Trump’a: “İşbirliği Yapmazsak Daha Fazla İnsan Ölebilir”

ABD’de resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan Joe Biden, geçiş sürecini resmi olarak başlatmayan Başkan Trump’a “İşbirliği yapmazsak daha fazla insan ölebilir” sözleriyle mesaj verdi

ABD’de resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan Joe Biden, geçiş sürecini resmi olarak başlatmayan Başkan Trump’a “İşbirliği yapmazsak daha fazla insan ölebilir” sözleriyle mesaj verdi.

Seçilmiş Başkan Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris, aralarında Microsoft, General Motors, Gap ve Target gibi büyük şirketlerin yöneticileri ve çalışanların haklarını temsil eden sendika liderleriyle video konferans yöntemiyle görüştü.

Görüşmede Biden ve Harris, Corona virüsü salgınının kontrol altına alınması çabaları sürerken, pandeminin ardından ekonominin yeniden canlandırılacağını söyledi.

Görüşmenin ardından Wilmington’da bir açıklama yapan Joe Biden, kış aylarında Corona virüsü salgını koşullarının sertleşeceği uyarısını yineledi.

Biden, “Çok karanlık bir kışa giriyoruz; işler kolaylaşmadan önce daha da zorlaşacak’’ dedi.

Aşının bulunması ve aşılamanın yapılmasının iki farklı şey olduğunu hatırlatan Biden, Trump yönetiminin aşı planlarınaerişim sağlamasının gerekliliğine dikkat çekti.

Biden, “Yaptığımız görüşmelerde Trump yönetiminin aşı planlamasına ne kadar erken erişimimiz olursa, geçiş sürecinde o kadar çabuk ilerleyeceğimiz konusunda görüş birliğine vardık” diye konuştu.

Açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Joe Biden’a daha çok Başkan Trump’ın seçimlerde yenilgiyi açıkça kabul etmekten kaçınması ve geçiş sürecini resmen başlatmayı geciktirmesinin yanı sıra bu durumun Corona virüsü salgınıyla mücadeleyi nasıl etkileyeceğine ilişkin sorular yöneltildi.

Joe Biden, "Başkan Trump'ın devir-teslim sürecini geciktirme girişimi göz önüne alınırsa, size göre geçiş sürecinize yönelik en büyük tehdit nedir?" sorusuna, "İşbirliği yapmazsak daha fazla insan ölebilir" yanıtını verdi.

Trump’ın geçiş sürecini geciktirmesi konusunda, “Bu durumun, benim göreve başlayabilmemi sekteye uğratmasından çok ülke için utanç verici olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Biden’dan Amerikalılar’a Şükran Günü Uyarısı

Joe Biden, 26 Kasım’da kutlanacak olan Şükran Günü konusunda da Amerikalılar’a bazı uyarı ve çağrılarda bulundu.

Eşi Jill Biden’la birlikte bu konuyu uzmanlarla görüştüklerini belirten Joe Biden, Şükran Günü’nde beş en fazla on kişinin bir araya gelmesi ve bu kişilerin de karantina önlemlerini uygulamış ve test yaptırmış olmaları gerektiğini; bir araya gelindiğinde de sosyal mesafe kurallarına uyulması ve maske takılması gerektiğini vurguladı.

“Tereddüt etmeden aşı olurum”

ABD’de halkın Corona virüsüne karşı geliştirilen aşılara tereddütle bakmasına da değinen Joe Biden, “İnsanların aşıya şüpheyle bakmalarının tek sebebi Donald Trump” dedi; bilimadamlarının görüşleri doğrultusunda yeni geliştirilen aşılardan tereddüt etmeden yaptıracağını belirtti.

Kongre’ye yardım paketi çağrısı

Biden-Harris ekibinin öncelikleri arasında pandeminin vurduğu ekonominin toparlanması da yer alıyor.

Joe Biden, bugün bir araya geldikleri iş dünyası liderleri ve sendika temsilcilerinin, ekonominin yeniden canlandırılması çabalarında işbirliği yapacaklarını söylediklerini belirtti; ancak öncelikle Corona virüsünün kontrol altına alınması gerektiğinin altını çizdi.

Seçilmiş Başkan Joe Biden, Kongre’ye de görüş birliğine vararak yeni bir yardım paketi üzerinde uzlaşmanın sağlanması çağrısında bulundu.

Joe Biden 20 Ocak’ta görevi devraldığında, ABD’de şimdiye kadar en az 246 bin kişinin hayatını kaybettiği ve milyonlarca kişinin işini kaybettiği pandeminin ardından zora giren bir ekonomiyi devralacak.

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