Biden’dan Trump’a “Şiddeti Körükleme” Eleştirisi

Trump’a karşı bugüne kadarki en sert eleştirilerini dile getirdiği konuşmasında Biden, Başkan’ı “ülkeye ait değerleri zehirlemekle” eleştirdi. Biden, “60 gün içinde bir karar vereceğiz: Bu zehirden kendimizi temizleyecek miyiz? Yoksa bunu ülkemizin karakterinin daimi bir parçası haline mi getireceğiz?” dedi.

Trump’ı kentlerde “şiddeti körüklemekle” suçlayan Biden, “Başkan uzun zamandır bu ülkedeki her türlü ahlaki liderlikten vazgeçti. Şiddeti sona erdiremiyor çünkü yıllardır kendisi bunu teşvik etti” dedi.

Anketlerde halen Biden’ın gerisinde görünen Başkan Trump ise Demokratlar’ı, zaman zaman şiddet olaylarının patlak verdiği gösterilerde kontrolu kaybetmekle suçluyor. ABD’nin çeşitli kentlerinde aylardır polis şiddeti ve ırkçılığı protesto gösterileri düzenleniyor.

Demokrat Başkan adayı Joe Biden, 3 Kasım seçimlerinde en çekişmeli geçmesi beklenen eyaletlerden biri olan Pennsylvania’da düzenlediği mitingde, Başkan Donald Trump’ı ülke genelinde protestolar devam ederken “kaos tohumları ekmekle” eleştirdi. Biden, Cumhuriyetçiler’in Trump’ın “kanun ve düzeni” savunduğu yönündeki açıklamalarına da eleştiriler getirdi.

Başkan Trump, Biden’ı, suçlarla mücadelede zayıf olmakla ve partisindeki en liberal kesimlere hitap etmekle eleştiriyor. Biden mitingde bu sözlere de yanıt verdi.

Yağmacılar ve karışıklık çıkaranların protestocular olmadığını ve yargılanmaları gerektiğini belirten Biden, “Kendinize sorun, karışıklık çıkaranlar için zayıf noktası olan radikal bir sosyalist gibi mi duruyorum?” ifadesini kullandı.

Trump Cuma günü yaptığı açıklamada, protestocuları anarşistler, provokatörler, yağmacılar ve isyancılar olarak nitelemişti. Cumhuriyetçiler, Trump’ın tahrik edici söylem üzerinden şiddeti körüklediği eleştirilerini reddediyor.

Trump 2016 seçimlerinde Pennsylvania eyaletinde galip gelmeyi başarmıştı ve bu başarısı seçimden zaferle çıkmasında önemli rol oynadı. Biden, Corona virüsü salgını nedeniyle Mart ayından bu yana kampanya çalışmalarının çoğunu Delaware eyaletindeki evinden yürüttü ama seçimlerde en kritik eyaletlerden biri olarak görülen Pennsylvania’da sahaya çıkmayı tercih etti.

Biden kampanyası, eski başkan yardımcısının, seçim günü yaklaştıkça, çekişmeye sahne olması bekleyen eyaletlere seyahatlerini arttırmayı planladığını belirtti.