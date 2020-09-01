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Biden’dan Trump’a “Şiddeti Körükleme” Eleştirisi

01.09.2020 00:14 | Son Güncelleme

Demokrat Başkan adayı Joe Biden, Pennsylvania’da düzenlediği mitingde, Başkan Donald Trump’ı ülke genelinde protestolar devam ederken “kaos tohumları ekmekle” eleştirdi. Trump ise Demokratlar’ı, zaman zaman şiddet olaylarının patlak verdiği gösterilerde kontrolu kaybetmekle suçluyor

Biden’dan Trump’a “Şiddeti Körükleme” Eleştirisi

Demokrat Başkan adayı Joe Biden, 3 Kasım seçimlerinde en çekişmeli geçmesi beklenen eyaletlerden biri olan Pennsylvania’da düzenlediği mitingde, Başkan Donald Trump’ı ülke genelinde protestolar devam ederken “kaos tohumları ekmekle” eleştirdi. Biden, Cumhuriyetçiler’in Trump’ın “kanun ve düzeni” savunduğu yönündeki açıklamalarına da eleştiriler getirdi.

Anketlerde halen Biden’ın gerisinde görünen Başkan Trump ise Demokratlar’ı, zaman zaman şiddet olaylarının patlak verdiği gösterilerde kontrolu kaybetmekle suçluyor. ABD’nin çeşitli kentlerinde aylardır polis şiddeti ve ırkçılığı protesto gösterileri düzenleniyor.

Trump’ı kentlerde “şiddeti körüklemekle” suçlayan Biden, “Başkan uzun zamandır bu ülkedeki her türlü ahlaki liderlikten vazgeçti. Şiddeti sona erdiremiyor çünkü yıllardır kendisi bunu teşvik etti” dedi.

Trump’a karşı bugüne kadarki en sert eleştirilerini dile getirdiği konuşmasında Biden, Başkan’ı “ülkeye ait değerleri zehirlemekle” eleştirdi. Biden, “60 gün içinde bir karar vereceğiz: Bu zehirden kendimizi temizleyecek miyiz? Yoksa bunu ülkemizin karakterinin daimi bir parçası haline mi getireceğiz?” dedi.

Başkan Trump, Biden’ı, suçlarla mücadelede zayıf olmakla ve partisindeki en liberal kesimlere hitap etmekle eleştiriyor. Biden mitingde bu sözlere de yanıt verdi.

Yağmacılar ve karışıklık çıkaranların protestocular olmadığını ve yargılanmaları gerektiğini belirten Biden, “Kendinize sorun, karışıklık çıkaranlar için zayıf noktası olan radikal bir sosyalist gibi mi duruyorum?” ifadesini kullandı.

Trump Cuma günü yaptığı açıklamada, protestocuları anarşistler, provokatörler, yağmacılar ve isyancılar olarak nitelemişti. Cumhuriyetçiler, Trump’ın tahrik edici söylem üzerinden şiddeti körüklediği eleştirilerini reddediyor.

Trump 2016 seçimlerinde Pennsylvania eyaletinde galip gelmeyi başarmıştı ve bu başarısı seçimden zaferle çıkmasında önemli rol oynadı. Biden, Corona virüsü salgını nedeniyle Mart ayından bu yana kampanya çalışmalarının çoğunu Delaware eyaletindeki evinden yürüttü ama seçimlerde en kritik eyaletlerden biri olarak görülen Pennsylvania’da sahaya çıkmayı tercih etti.

Biden kampanyası, eski başkan yardımcısının, seçim günü yaklaştıkça, çekişmeye sahne olması bekleyen eyaletlere seyahatlerini arttırmayı planladığını belirtti.

Pittsburgh kentindeki mitingde Biden, Trump idaresi altında Amerika’nın güvensiz olduğunu savundu, Corona salgını yüzünden binlerce kişinin hayatını kaybettiğine ve ekonominin bozulduğuna dikkati çekti.

Mitingin düzenlendiği Alleghany ilçesinin Cumhuriyetçi Parti yöneticisi Samuel DeMarco, Biden’ın konuşmasının “çaresizliği” yansıttığı görüşünü dile getirdi. DeMarco, “90 küsür gündür şiddet bulaşan protestolar devam ediyor ve şimdi konuyu ele alıyor, Trump’ı suçlamaya çalışıyor. Bol şans” ifadesini kullandı.

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