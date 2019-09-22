Biden’dan ‘Trump’a Soruşturma Açılsın’ Çağrısı

Demokrat Parti’nin Başkan aday adaylarından Joe Biden, Donald Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı’na ilettiği istek nedeniyle hakkında soruşturma açılmasını istedi.

Trump ise Pazar günü yaptığı açıklamada bir kez daha Ukrayna’nın yeni lideriyle yaptığı telefon görüşmesini savundu ve yanlış bir şey söylemediğini belirtti.

Önce Washington Post gazetesinin ortaya attığı ardından da AP haber ajansının ayrıntılarını açığa çıkardığı bir dizi iddia Trump’ın Ukrayna devlet Başkanı’ndan Biden’ın oğlu Hunter’ın iş faaliyetlerini soruşturmasını istediğini ortaya koymuştu.

Biden bunun 2020 seçimleri öncesinde kendisine zarar vermek amaçlı olduğunu ve görevi kötüye kullanmak anlamına geldiğini söylüyor.

Iowa’da seçim kampanyası faaliyetleri sırasında Cumartesi akşam saatlerinde konuşan Biden, “Bu çok büyük bir görevi kötüye kullanma. ABD’den yardım bekleyen yabancı bir ülkenin lideriyle telefonda konuşmak ve ona beni sormak ve benle ilgili imalarda bulunmak. Bu çok korkunç” dedi.

Trump bunu kullanıyor çünkü onu yeneceğimi biliyor diyen Biden, “Bu yüzden beni karalamak için başkanlığın her türlü imkanını kullanarak görevi suistimal ediyor” diye konuştu.