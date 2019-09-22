Biden’dan ‘Trump’a Soruşturma Açılsın’ Çağrısı

Demokrat Parti’nin Başkan aday adaylarından Joe Biden, Donald Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı’na ilettiği istek nedeniyle hakkında soruşturma açılmasını istedi.
Trump ise Pazar günü yaptığı açıklamada bir kez daha Ukrayna’nın yeni lideriyle yaptığı telefon görüşmesini savundu ve yanlış bir şey söylemediğini belirtti.
Önce Washington Post gazetesinin ortaya attığı ardından da AP haber ajansının ayrıntılarını açığa çıkardığı bir dizi iddia Trump’ın Ukrayna devlet Başkanı’ndan Biden’ın oğlu Hunter’ın iş faaliyetlerini soruşturmasını istediğini ortaya koymuştu.
Biden bunun 2020 seçimleri öncesinde kendisine zarar vermek amaçlı olduğunu ve görevi kötüye kullanmak anlamına geldiğini söylüyor.
Iowa’da seçim kampanyası faaliyetleri sırasında Cumartesi akşam saatlerinde konuşan Biden, “Bu çok büyük bir görevi kötüye kullanma. ABD’den yardım bekleyen yabancı bir ülkenin lideriyle telefonda konuşmak ve ona beni sormak ve benle ilgili imalarda bulunmak. Bu çok korkunç” dedi.
Trump bunu kullanıyor çünkü onu yeneceğimi biliyor diyen Biden, “Bu yüzden beni karalamak için başkanlığın her türlü imkanını kullanarak görevi suistimal ediyor” diye konuştu.
Biden, oğluyla yabancı iş ilişkilerini hiç konuşmadığını söylemişti. Trump ise bunun yalan olduğunu öne sürdü ve “Oğluyla konuştu. Yine yalan söylüyor. Amacım Biden’a zarar vermek değil ama hiç dürüst olmayan bir şey yapıyor” dedi.
Trump’ın 25 Temmuz’da Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy’le yaptığı telefon konuşması başkanın görevi kötüye kullandığı tartışmalarına neden olmuştu. Olay, istihbarat çevrelerinden bir kişinin bu görüşmeyle ilgili şikayette bulunmasıyla başlamıştı. Trump yönetimi şikayetin ayrıntılarının Kongre’yle paylaşılmasına izin vermedi. Demokratlar ise konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını, gerekirse meseleyi mahkemeye taşıyacaklarını vurguluyor.
Wall Street’e göre başkan yardımcısı olduğu dönemde Trump Biden’ın oğlunun bağlantılı olduğu bir doğalgaz şirketini soruşturan savcının kovulmasını istediği aksi halde ABD yardımını geri çekmekle tehdit ettiği iddiasının araştırılmasını istedi.
Biden savcının kovulmaması halinde yardımı durdurma tehdidinde bulunduğunu kabul etmiş, ancak bunun savcının büyük yolsuzluk davalarını ele almakta başarısız olması nedeniyle olduğunu ve AB’nin de bu kararı desteklediğini söylemişti.
Trump konuyla ilgili avukatı Rudolph Giuliani’nin Kongre’ye ifade vermesine de karşı olmadığını söyledi.
Trump’ın Zelenskiy’den konuyla ilgili Giuliani’yle konuşmasını istediği belirtilmişti.
Trump’ın Ukrayna lideriyle yaptığı telefon konuşmasıyla ilgili haberler Demokrat Kongre üyeleri arasında Başkan’ın azledilmesi sürecinin başlatılması çağrılarının artmasına neden oldu.
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