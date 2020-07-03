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Biden'dan Trump'a Uyarı: "Kutlanacak Bir Zafer Henüz Yok"

03.07.2020 18:22 | Son Güncelleme

Amerika’da Haziran ayında 4,8 milyon kişinin yeniden istihdam edilmesini ekonominin hızla iyileşmesi olarak yorumlayan Başkan Donald Trump'a, başkanlık seçimlerindeki muhtemel rakibi Joe Biden'dan tepki geldi. Biden, salgının kötüye gittiğine vurgu yaparak, "Kutlanacak bir zafer henüz yok" dedi

Biden'dan Trump'a Uyarı: "Kutlanacak Bir Zafer Henüz Yok"

Amerika’da salgına karşı alınan önlemlerin gevşetilmesiyle beraber Haziran ayında 4,8 milyon kişi yeniden istihdam edildi. Başkan Donald Trump bunu zafer olarak yorumlarken Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde karşısına rakip olarak çıkmasına kesin gözüyle bakılan Demokrat Partili Joe Biden, ülkedeki işsizlik oranının hala Büyük Buhran’dan bu yana en yüksek seviyede olduğunu vurguluyor.

Corona virüsü salgınında dünyada en fazla can kaybı ve vakanın kaydedildiği Amerika’da ekonomik kriz devam ediyor. Önlemlerin aşamalı olarak gevşetilmesiyle beraber son iki ayda istihdamda hızlı bir artış yaşandı. Haziran ayında 4,8 milyon kişinin işe başlaması, bir ay içindeki en yüksek istihdam artışı olarak kayıtlara geçti. Ancak uzmanlar, salgın sürecinde kaybedilen ve yeniden ekonomiye dahil edilmeye başlanan istihdam alanlarının, ülke ekonomisinde süregelen krizle ilgili belirsizlikleri gidermediği yönünde uyarıda bulunuyor.

3 Kasım’da düzenlenecek başkanlık seçimleri için kampanyasına hız kazandıran Başkan Donald Trump ise Haziran ayı istihdam verilerinin açıklanmasının ardından “krizin kontrol altında olduğunu” savundu. Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Trump, ayrıca istihdam raporuna atfen, “Bugün yapılan açıklama ekonomimizin yeniden gürlediğini kanıtlıyor” ifadelerini kullandı.

Perşembe günü Trump’ın bu açıklamasından birkaç saat sonra konuşan Demokrat Parti’nin muhtemel başkan adayı Joe Biden ise “Kutlanacak bir zafer yok” diyerek pandeminin hala daha kötüye gittiğine ve ülke genelinde hala yaklaşık 15 milyon iş kaybı olduğuna dikkat çekti.

Delaware eyaletindeki evinden kaydettiği video aracılığıyla mesajını ileten Biden, “Bugün açıklanan rapor olumlu bir haber ve bunun için minnettarım, gerçekten. Ancak şüphesiz ki hala çok çok derin bir iş boşluğunun içindeyiz çünkü Donald Trump Corona virüsüne karşı çabaları berbat etti” dedi.

Perşembe günü açıklanan istihdam raporuna göre Amerika’da Mayıs ayında yüzde 13,3 olan işsizlik oranı Haziran ayında yüzde 11,1’e geriledi.

Diğer taraftan ülke genelinde Corona virüsü vaka sayıları şu ana kadar kaydedilen en büyük günlük artışı gösteriyor. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre günlük vaka sayıları, bir önceki aya oranla ikiye katladı. Perşembe günü 55 binin üzerinde yeni vaka kaydedildi.

Uzmanlardan uyarı

Michigan Üniversitesi’nden ekonomi ve kamu politikası profesörü Justin Wolfers, “Pencereden dışarı baktığınızda durumun vahim olduğunu biliyorsunuz” diyor ve ekonomi için şu an en önemli hususun salgınla mücadelede ilerleme kaydetmek olduğunun altını çiziyor.

Düşünce kuruluşu American Enterprise Institute (AEI) ekonomi uzmanı Michael Strain de virüsün hala ülke ekonomisi açısından “büyük bir olası tehdit” olduğunu savunuyor ve Trump’ın hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratların ikinci bir yardım paketi sunma teklifleri karşısında direnmesinden şaşkınlık duyduğunu ifade ediyor.

Biden’ın ekonomi danışmanı Jared Berstein’e göreyse yönetim tarafından etkili bir salgın önlemi politikası güdülmemesi, ekonominin açıldığı eyaletlerde yeniden kapanma planlarının gündeme gelmesine neden oluyor.

Daha önce de Kongre’nin Amerikalılar için ikinci bir ekonomik teşvik yardımı sunması gerektiği yönünde açıklamalarda bulunan Berstein’e göre federal yönetimin eksiklikleri nedeniyle eyalet yönetimlerinin kendi başlarına bırakılmış olması, istihdam raporlarına önümüzdeki aylarda daha olumsuz bir şekilde yansıyacak.

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