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Biden'dan Trump'ın Aklanmasına Yorum: "Demokrasi Kırılgan"

14.02.2021 16:19 | Son Güncelleme:
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Biden'dan Trump'ın Aklanmasına Yorum: "Demokrasi Kırılgan"

Başkan Joe Biden Eski Başkan Donald Trump’ın Senato’daki yargılamada aklanmasını değerlendirdi. Biden, Trump’ın Senato’da aklanmasının demokrasinin kırılgan olduğunu hatırlattığını belirtti

Başkan Joe Biden Eski Başkan Donald Trump’ın Senato’daki yargılamada aklanmasını değerlendirdi. Biden, Trump’ın Senato’da aklanmasının demokrasinin kırılgan olduğunu hatırlattığını belirtti.

Biden, Trump’a Kongre baskınıyla ilgili yöneltilen suçlamayı tartışmaya yer olmadığını vurguladı.

Biden, Senato’daki oylama suçlamayla sonuçlanmazken suçlamanın öneminin tartışmasız olduğunu kaydetti.

Başkan Biden, “Tarihimizdeki bu üzüntü verici bölüm bize demokrasinin kırılgan olduğunu hatırlattı. Demokrasi her zaman savunulmalı. Amerikalı olarak özellikle liderler olarak her birimizin gerçeği savunmak ve yalanı bertaraf etme sorumluluğumuz ve görevimiz var” ifadelerini kullandı.

Biden azil sürecine mesafeli yaklaşmış, Senato’daki yargılamayı televizyondan takip etmemişti.

Biden gazetecilerin bu yöndeki sorularına, “Benim bir işim var, Senato’nun bir işi var. Ben işimi yapıyorum Senato da işini yapıyor” şeklinde yanıt vermişti.

Eski Başkan Donald Trump hakkında 6 Ocak’taki Kongre baskını nedeniyle isyana teşvik suçlamasından Temsilciler Meclisi’nde azil kararı alınmış, yargılandığı Senato’da aklanmıştı.

Senato’da yapılan oylamada 43 Cumhuriyetçi senatör Trump için suçsuz olduğu yönünde oy kullanmış, 50 Demokrat senatörle birlikte 7 Cumhuriyetçi senatör de suçlu olduğu yönünde oy kullanmıştı.

Trump’ın suçlu bulunması için 100 üyeli Senato’da 67 senatörün oyu gerekiyordu.

Trump’ın 6 Ocak’ta destekçilerine hitap etmesinin ardından kalabalık grup Kongre’nin içine girmiş, çıkan olaylarda 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Trump konuşmasında birçok kez destekçilerine hitaben “savaşın” ifadesini kullanmış, “sonuna kadar savaşmazsanız ülkeniz olmayacak” demişti.

Trump konuşmasında ayrıca kendisinin de kalabalıkla birlikte Kongre’ye yürüyeceğini söylemişti.

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