Biden'dan Trump'ın Aklanmasına Yorum: "Demokrasi Kırılgan"

Başkan Joe Biden Eski Başkan Donald Trump’ın Senato’daki yargılamada aklanmasını değerlendirdi. Biden, Trump’ın Senato’da aklanmasının demokrasinin kırılgan olduğunu hatırlattığını belirtti.

Biden, Trump’a Kongre baskınıyla ilgili yöneltilen suçlamayı tartışmaya yer olmadığını vurguladı.

Biden, Senato’daki oylama suçlamayla sonuçlanmazken suçlamanın öneminin tartışmasız olduğunu kaydetti.

Başkan Biden, “Tarihimizdeki bu üzüntü verici bölüm bize demokrasinin kırılgan olduğunu hatırlattı. Demokrasi her zaman savunulmalı. Amerikalı olarak özellikle liderler olarak her birimizin gerçeği savunmak ve yalanı bertaraf etme sorumluluğumuz ve görevimiz var” ifadelerini kullandı.

Biden azil sürecine mesafeli yaklaşmış, Senato’daki yargılamayı televizyondan takip etmemişti.

Biden gazetecilerin bu yöndeki sorularına, “Benim bir işim var, Senato’nun bir işi var. Ben işimi yapıyorum Senato da işini yapıyor” şeklinde yanıt vermişti.

Eski Başkan Donald Trump hakkında 6 Ocak’taki Kongre baskını nedeniyle isyana teşvik suçlamasından Temsilciler Meclisi’nde azil kararı alınmış, yargılandığı Senato’da aklanmıştı.