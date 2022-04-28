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Biden’dan Ukrayna İçin 33 Milyar Dolarlık Büyük Talep

28.04.2022 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Joe Biden, Ukrayna'ya ek 33 milyar dolar yardım paketi ve Rus oligarkların mallarına el konulması konusunda yetki arttırımı istediği teklifi onaylaması için Kongre'ye gönderdi

Biden’dan Ukrayna İçin 33 Milyar Dolarlık Büyük Talep

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya ek 33 milyar dolar yardım paketi ve Rus oligarkların mallarına el konulması konusunda yetki arttırımı istediği teklifi onaylaması için Kongre'ye gönderdi.

Geniş kapsamlı fon talebi, silah, mühimmat ve diğer askeri yardımlar için 20 milyar dolar, hükümete yapılan doğrudan ekonomik yardım için 8,5 milyar dolar ve insani yardım ile gıda güvenliği için 3 milyar dolar ayırıyor.

Beyaz Saray'da yeni yardımla ilgili açıklama yapan Başkan Biden, Ukrayna'yı özgürlük mücadelesinde desteklemek için bu teklifin kabul edilmesine ihtiyaç olduğunu söyledi; "Bu mücadelenin bedeli ucuz değil ama saldırganlığa boyun eğmek daha maliyetli olacak" dedi.

Biden savaş harcamalarının karşılanması için aynı zamanda, Rus oligarkların daha fazla parasına el konulması olanağı arayışında.

Beyaz Saray, söz konusu teklifin, Kongre üyelerinin Biden yönetimine yeni imkanlar tanımasına, Amerikalı yetkililerin daha fazla oligarkın mal varlığına el koymasına, bunun sonucu olarak elde edilen paranın Ukrayna'ya verilmesine ve yaptırımların delinmesinin daha fazla suç haline getirilmesine olanak tanıyacağını açıkladı.

Bu kapsamda atılan adımlar arasında yaptırımlardan kaçan kişilere karşı dava açmak için Adalet Bakanlığı'na, "RICO Yasası" olarak bilinen ve mafyaya uygulanan Dolandırıcılık ve Suç Örgütü Yasası’nı kullanmasına izin verilmesi de yer alıyor.

Biden ayrıca kara para aklama soruşturmalarında zamanaşımı süresini 5 yıldan 10 yıla çıkararak, savcılara bu tür davaları açmak için daha fazla zaman vermek istiyor. Ayrıca, Rusya ile yapılan anlaşma yolsuzluklarından bilerek alınan parayı alıkoymak da suç sayılacak. Yeni talep, Amerikalı yetkililerin mali yılın sonu olan Eylül ayına kadar Ukrayna için ihtiyaç duyması beklenen miktarın tamamı anlamına geliyor. ABD’nin Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımı 3 milyar doları aştı.

Biden yönetiminin yaptığı açıklamaya göre, ABD ve Avrupalı müttefikleri, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile bağları olan zengin kişilerin 30 milyar dolarlık varlığını dondurdu. Bu malvarlıkları arasında yatlar, helikopterler, gayrimenkul ve sanat eserleri var.

Hem Demokrat hem Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, Ukrayna'yı güçlendirme çabalarını destekliyor. Temsilciler Meclisi dün ezici bir çoğunlukla, Biden’ın dondurulmuş Rus varlıklarının satılmasını teşvik eden büyük ölçüde sembolik bir yasa tasarısıni destekledi.

Cumhuriyetçi Kongre üyeleri genel olarak Ukrayna'ya yapılan yardımı desteklese de Biden’ın bu fonu, COVID-19’la mücadele için istediği yeni bütçe ile birleştirme çabalarının, tasarının onaylanmasını zorlaştırabileceğini düşünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Joe Biden
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