Biden’dan Ukrayna’ya 60 Milyon Dolarlık Yardım Teklifi

Başkan Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodmyr Zelenskiy'e ABD'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne "kesinlikle bağlı olduğunu" söyledi ve Moskova'dan gelen saldırgan tutumla başa çıkmaya çalışan Kiev'e 60 milyon dolarlık yeni güvenlik yardımı teklif etti.

Oval Ofis'te Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin başında Biden, "ABD, Rus saldırganlığı karşısında Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam ediyor" dedi.

Biden, "Bugün ABD'nin demokratik reform gündemini ilerletirken Ukrayna'yı desteklemeye nasıl devam edebileceğini tartışacağız" diye konuştu.

Biden'ın Ocak ayında göreve başlamasından bu yana ilk yüz yüze görüşmelerinde iki liderin, Ukrayna'nın Rusya tarafından jeopolitik bir silah olarak kullanılabileceğinden korktuğu Kuzey Akım 2 boru hattını ve diğer konuları tartışması bekleniyordu.

Zelenskiy açılış konuşmasında Kuzey Akım 2'yi gündeme getirdi ve Biden'ın Ukrayna'nın NATO askeri ittifakına katılma şansı hakkındaki vizyonunu ve böyle bir hamle için bir zaman çerçevesini duymayı umduğunu kaydetti.

Zelenskiy Haziran ayında gazetecilere verdiği demeçte, Ukrayna'ya NATO’ya katılma planı vermesi konusunda Biden’dan net bir "evet" veya "hayır" istediğini söylemişti. Rusya'nın bu yıl Ukrayna sınırları yakınına takviye birlikler ve askeri teçhizat yığdığı gerilimin ardından Zelenskiy, NATO üyelerini Ukrayna'nın girişini hızlandırmaya çağırmıştı.

NATO müttefikleri, Ukrayna'nın üyeliğe kabul edilmeden önce daha fazla siyasi reform yapması gerektiğine inanıyor.

Zelenskiy'nin Beyaz Saray ziyareti, eski Başkan Donald Trump'ın ilk azline yol açan süreçte kasıtsız ama önemli bir rol oynamasının ardından geldi.

2020 başkanlık seçimlerini Demokrat Biden'a kaptıran Cumhuriyetçi Trump, 2019'daki bir telefon görüşmesinde, o dönem yeni göreve gelmiş olan Zelenskiy’i, Biden ve Ukraynalı bir enerji şirketinde görev yapan oğlu Hunter'ı soruşturmaya çağırmıştı. Telefon görüşmesi ve ilgili eylemler, Trump'ın görevden alınması için bir girişimi tetiklemişti.

Görüşme, Avrupalı liderler Biden'ın Afganistan'dan aniden çekilmesini değerlendirirken gerçekleşti. Çekilme, bazı müttefikleri ABD'nin güvenlik taahhütleri hakkında sorular sormaya sevk etti.

Rusya'nın 2014 yılında Ukrayna'dan Kırım yarımadasını ilhak etmesinden ve Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesindeki çatışmada ayrılıkçıları desteklemesinden bu yana, iki ülke anlaşmazlık içinde. Ukrayna, Donbass’ta 14 bin kişinin hayatını kaybettiğini savunuyor.

Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, ziyaretten önce yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya yönelik 60 milyon dolarlık yeni güvenlik yardım paketinin Javelin tanksavar sistemlerini, diğer "savunma amaçlı ölümcül ve ölümcül olmayan yetenekleri" ve 45 milyon dolarlık insani yardımı içereceğini söyledi.

Toplantı, Biden yönetiminin geçen ay Berlin ile, Rusya'nın Kuzey Kutbu bölgesinden Almanya'ya gaz taşımak için Baltık Denizi altında inşa edilen Kuzey Akım 2 boru hattıyla ilgili Ukrayna'nın endişelerini kısmen gidermeyi amaçlayan bir anlaşmayı duyurmasının ardından geldi.

Ukrayna, Rusya'dan Almanya'ya giden ve Ukrayna'yı pas geçen Kuzey Akım 2'nin, Moskova'yı Kiev'e karşı daha fazla adım atması konusunda cesaretlendirebileceğinden endişe ediyor ve boru hattı faaliyete geçtiğinde doğalgaz geçiş ülkesi statüsünü garanti altına almaya çalışıyor.

ABD Enerji Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, her iki ülkeden yetkililerin enerji ve iklim değişikliği konusunda işbirliği yapmak için bir niyet mektubu imzaladığını bildirmişti.

