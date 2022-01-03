Biden'dan Ukrayna'ya destek sözü

Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya olası bir müdahalesine "kararlı bir yanıt" verileceğini söyledi.ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Selenski dün akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray'ın açıklamasına göre, Biden görüşmede Ukrayna'ya yönelik destek sözünü yineledi. Biden'ın görüşmede Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde ABD ile müttefiklerinin Rusya'ya "kararlı bir yanıt vereceğini" ifade ettiği belirtildi. Açıklamada, Biden ile Selenski'nin Rusya ile yaşanan gerginliklerin giderilmesi için diplomatik çabaları desteklediği belirtildi. Görüşmede Biden'ın olası bir Rusya müdahalesi halinde Rusya'ya sert ekonomik yaptırımları hayata geçireceği ve bu konuda Avrupa ile koordineli şekilde hareket edileceğini söylediği ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Selenski ise Twitter'den yaptığı açıklamada Biden ile "Ukrayna, ABD ve ortaklarının Avrupa'da barışın muhafaza edilmesi için ortak eylemler ve gerginliğin düşürülmesi için atılacak adımlar" konusunda görüştüğünü ifade etti.

Selenski, yeni yıl konuşmasında sadece 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilen Kırım adasının değil, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Doğu Ukrayna'nın da yeniden Ukrayna topraklarına katılmasını istediğini söylemişti.

Öte yandan bölgedeki gerginliğin düşürülmesi yönünde diplomatik çabalar da yoğunlaşıyor. Gelecek hafta 9-10 Ocak tarihlerinde ABD ile Rusya heyetlerinin Cenevre'de bir araya gelmesi bekleniyor. 12 Ocak'ta ise iki buçuk seneden sonra ilk kez NATO-Rusya Konseyi'nin toplanması planlanıyor. Ardından AGİT kapsamında da görüşmeler yapılması bekleniyor.

ABD haftalardır Rusya'yı Ukrayna sınırına asker yığmak ve olası bir işgale hazırlanmakla suçluyor. Rusya ise söz konusu suçlamaları reddediyor.

dpa,Reuters/BÖ,JD

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