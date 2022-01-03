HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Biden'dan Ukrayna'ya destek sözü

Biden'dan Ukrayna'ya destek sözü

03.01.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Selenski ile bir telefon görüşmesi yapan ABD Başkanı Biden Ukrayna'ya destek sözünü yineledi.

Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya olası bir müdahalesine "kararlı bir yanıt" verileceğini söyledi.ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Selenski dün akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray'ın açıklamasına göre, Biden görüşmede Ukrayna'ya yönelik destek sözünü yineledi. Biden'ın görüşmede Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde ABD ile müttefiklerinin Rusya'ya "kararlı bir yanıt vereceğini" ifade ettiği belirtildi. Açıklamada, Biden ile Selenski'nin Rusya ile yaşanan gerginliklerin giderilmesi için diplomatik çabaları desteklediği belirtildi. Görüşmede Biden'ın olası bir Rusya müdahalesi halinde Rusya'ya sert ekonomik yaptırımları hayata geçireceği ve bu konuda Avrupa ile koordineli şekilde hareket edileceğini söylediği ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Selenski ise Twitter'den yaptığı açıklamada Biden ile "Ukrayna, ABD ve ortaklarının Avrupa'da barışın muhafaza edilmesi için ortak eylemler ve gerginliğin düşürülmesi için atılacak adımlar" konusunda görüştüğünü ifade etti.

Selenski, yeni yıl konuşmasında sadece 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilen Kırım adasının değil, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Doğu Ukrayna'nın da yeniden Ukrayna topraklarına katılmasını istediğini söylemişti.

Öte yandan bölgedeki gerginliğin düşürülmesi yönünde diplomatik çabalar da yoğunlaşıyor. Gelecek hafta 9-10 Ocak tarihlerinde ABD ile Rusya heyetlerinin Cenevre'de bir araya gelmesi bekleniyor. 12 Ocak'ta ise iki buçuk seneden sonra ilk kez NATO-Rusya Konseyi'nin toplanması planlanıyor. Ardından AGİT kapsamında da görüşmeler yapılması bekleniyor.

ABD haftalardır Rusya'yı Ukrayna sınırına asker yığmak ve olası bir işgale hazırlanmakla suçluyor. Rusya ise söz konusu suçlamaları reddediyor.

dpa,Reuters/BÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kız arkadaşıma dokundun' cinayeti! Döve döve öldürdü, cezası belli oldu'Kız arkadaşıma dokundun' cinayeti! Döve döve öldürdü, cezası belli oldu
Geceleri ortaya çıkıp adeta cirit atıyorlar! İki günde...Geceleri ortaya çıkıp adeta cirit atıyorlar! İki günde...
İngiltere'deki vatandaşlarına ülkeyi 'terk edin' çağrısıİngiltere'deki vatandaşlarına ülkeyi 'terk edin' çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

2021 aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı!

2021 aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı!

2022 emekli ve memur zammı belli oldu

2022 emekli ve memur zammı belli oldu

Ameliyat sırasında kendi kanını verip, hastasını kurtardı

Ameliyat sırasında kendi kanını verip, hastasını kurtardı

Göksu'nun canlı yayındaki sözlerine Murat Ongun'dan tepki

Göksu'nun canlı yayındaki sözlerine Murat Ongun'dan tepki

Dizlerinin üstüne çöküp hüngür hüngür ağladı! "Ben bittim abi!"

Dizlerinin üstüne çöküp hüngür hüngür ağladı! "Ben bittim abi!"

Ekrem İmamoğlu: Bana bunu yapmayacaktınız

Ekrem İmamoğlu: Bana bunu yapmayacaktınız

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

'Yabancı' tarifesi için flaş karar

'Yabancı' tarifesi için flaş karar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Kocasının ölüm nedenini otopside öğrendi, susturmak için...

Kocasının ölüm nedenini otopside öğrendi, susturmak için...

Son dakika... İstanbul'da taksicilerin zam kuyruğu!

Son dakika... İstanbul'da taksicilerin zam kuyruğu!

Sigaradan ceza yedi, müşteriye ‘sigara yasak' deyip...

Sigaradan ceza yedi, müşteriye ‘sigara yasak' deyip...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.