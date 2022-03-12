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Biden'dan Ukrayna'ya Ek Yardım

12.03.2022 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna için ek 200 milyon dolarlık silah ve diğer yardımları onayladığını açıkladı. Karar, ABD’den Ukrayna'ya sağlanan toplam güvenlik yardımını 2021 başından bu yana 1,2 milyar dolara çıkarıyor

Biden'dan Ukrayna'ya Ek Yardım

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna için ek 200 milyon dolarlık silah ve diğer yardımları onayladığını açıkladı..

Biden yönetiminden üst düzey yönetim yetkililere göre karar, ABD’den Ukrayna'ya sağlanan toplam güvenlik yardımını 2021 başından bu yana 1,2 milyar dolara ve Rusya'nın Ukrayna'nın Kırım bölgesini ilhak ettiği 2014'ten bu yana 3,2 milyar dolara çıkarıyor.

Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a gönderdiği yazıda, Ukrayna'nın savunması için Dış Yardım Yasası aracılığıyla sağlanacak 200 milyon doların tahsis edilmesi talimatı verdi.

Fonlar, ABD Savunma Bakanlığı'nın stoklarından alınacak silahlar ve diğer savunma malzemelerinin yanısıra işgalci Rus kuvvetlerine karşı yardım etmek için Ukrayna’da askeri eğitim için kullanılabilecek.

Pentagon, ek yardım ve ne tür silahların sağlanacağı konusunda henüz bir açıklamada bulunmadı. Ukrayna, Rus uçaklarını vurmak için daha fazla Javelin tanksavar sistemi ve Stinger füzesi istiyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, kar amacı gütmeyen düşünce kuruluşu Demokrasiyi Yenileme Girişimi ile yaptığı röportajda Ukrayna'nın ek askeri malzeme ihtiyacının altını çizdi. Kuruluşun başkanlığını, eski dünya satranç şampiyonu ve Rus muhalif Garry Kasparov yapıyor.

ABD, 2021 sonbaharında, ardından Aralık ve Şubat aylarında Ukrayna'ya sürekli tedarik için silah stoklarını kullandı.

Pentagon açıklamasına göre, ABD’nın Şubat ayında sağladığı son silah grubu, Ukrayna'yı ön cephede savunanları desteklemek için tanksavar, hafif silahlar, savaş zırhı ve çeşitli mühimmatların yanısıra uçaksavar sistemlerini kapsıyor.

ABD Kongresi 10 Mart’ya, ABD hükümetini Eylül ayına kadar finanse etmek için 1,5 trilyon dolarlık bütçenin parçası olarak Ukrayna için 13.6 milyar dolarlık acil yardımı onaylamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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