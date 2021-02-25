Biden’dan Üretimde Dışa Bağımlılığı Azaltacak Kararname

Başkan Joe Biden tıbbi malzemeden elektrikli araçlara kadar birçok sektörü etkileyen küresel düzeyde bilgisayar çipi eksikliği sorununu çözmeyi hedefleyen bir kararnameye imza attı.

Biden, ABD’de yarı iletken üretimini arttırmayı destekleyen yasa için kaynak arayışına gireceğini de belirtti. Biden, Kongre’nin yasa için 37 milyar dolar kaynağa ihtiyacı olduğunu belirtti.

Kongre’nin her iki partiden üyeleri ve sektörün liderleri tedarik zincirinde yaşanan sıkıntıların neden olabileceği potansiyel sorunlar konusunda yönetime uyarıda bulunmuştu. Corona virüsü salgını, ABD’nin yarı iletken üretimi gibi bazı alanlarda yurt dışı tedarik zincirine bağımlı durumda olmasından kaynaklanan sorunları gün yüzüne çıkarttı.

Biden’ın imzaladığı kararnameye göre aralarında yarı iletkenlerin ve elektrikli araçlarda kullanılan gelişmiş bataryaların da yer aldığı önemli ürünler 100 günlük bir değerlendirme sürecinden geçirilecek.

Biden kararnamenin yarı iletkenlerin yanı sıra nadir bulunan madenleri, ilaç ve içeriğindeki maddeleri ve gelişmiş bataryaları kapsayacağını kaydetti.