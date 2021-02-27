Biden’dan ''Vakalar Artabilir'' Uyarısı

ABD Başkanı Joe Biden, Teksas eyaletinin Houston kentine yaptığı ziyarette bir gıda bankası, sağlık merkezi ve acil durum operasyon merkezini gezdi. Biden bu merkezlerde can kayıplarına ve büyük elektrik kesintilerine neden olan fırtınanın ardından yapılan çalışmaları inceledi.

Joe Biden ve eşi Jill Biden, Houston’da Cumhuriyetçi Vali Greg Abbott ve Belediye Başkanı Sylvester Turner ile bir araya geldi.

Teksas’taki fırtına evlere ve iş yerlerine büyük zarar vermiş, milyonlarca kişiyi günlerce elektrik ve içme suyundan mahrum bırakmış, 20’den fazla kişinin de ölümüne neden olmuştu.

Biden, seyahati sırasında birlik mesajını tekrarladı ve ‘‘Burada Demokratlar ya da Cumhuriyetçiler olarak değil Amerikalılar olarak bulunuyoruz’’ dedi.

Biden ayrıca yönetiminin ilk 100 günde 100 milyon Corona virüsü aşısı hedefinin çok ilerisinde olduğunu ve şimdiden 50 milyon aşının dağıtıldığını söyledi.

Biden ABD’nin beş hafta içinde başka ülkelerin hepsinden daha fazla aşı yaptığını kaydetti.