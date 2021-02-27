HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Biden’dan ''Vakalar Artabilir'' Uyarısı

Biden’dan ''Vakalar Artabilir'' Uyarısı

27.02.2021 04:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Biden’dan ''Vakalar Artabilir'' Uyarısı

ABD Başkanı Joe Biden, Teksas eyaletinin Houston kentine yaptığı ziyarette bir gıda bankası, sağlık merkezi ve acil durum operasyon merkezini gezdi. Biden yeni varyantların hastaneye yatma ve vaka sayılarını arttırabileceğini söyleyerek önlemlerin hafifletilmemesi uyarısında bulundu

ABD Başkanı Joe Biden, Teksas eyaletinin Houston kentine yaptığı ziyarette bir gıda bankası, sağlık merkezi ve acil durum operasyon merkezini gezdi. Biden bu merkezlerde can kayıplarına ve büyük elektrik kesintilerine neden olan fırtınanın ardından yapılan çalışmaları inceledi.

Joe Biden ve eşi Jill Biden, Houston’da Cumhuriyetçi Vali Greg Abbott ve Belediye Başkanı Sylvester Turner ile bir araya geldi.

Teksas’taki fırtına evlere ve iş yerlerine büyük zarar vermiş, milyonlarca kişiyi günlerce elektrik ve içme suyundan mahrum bırakmış, 20’den fazla kişinin de ölümüne neden olmuştu.

Biden, seyahati sırasında birlik mesajını tekrarladı ve ‘‘Burada Demokratlar ya da Cumhuriyetçiler olarak değil Amerikalılar olarak bulunuyoruz’’ dedi.

Biden ayrıca yönetiminin ilk 100 günde 100 milyon Corona virüsü aşısı hedefinin çok ilerisinde olduğunu ve şimdiden 50 milyon aşının dağıtıldığını söyledi.

Biden ABD’nin beş hafta içinde başka ülkelerin hepsinden daha fazla aşı yaptığını kaydetti.

ABD’de Corona virüsünden ölenlerin sayısı bu hafta yarım milyonun üzerine çıkmıştı.

Biden yeni varyantların hastaneye yatma ve vaka sayılarını arttırabileceğini söyleyerek önlemlerin hafifletilmemesi uyarısında bulundu.

Gün içinde Biden’ın ulusal güvenlik danışmanı Elizabeth Sherwood-Randall ise mevcut enerji düzenlemeleri sebebiyle Teksas Valisini eleştirdi.

Yetkili, Teksas’ın acil durum için kaynak sağlamasını mümkün kılacak kararları almadığını belirtti ve ‘‘Bu fırtınada sahip olmaları gereken rezervlere ya da jeneratör kapasitesine sahip değillerdi’’ diye konuştu.

Bu ayın 10 günü boyunca Teksas’ta beklenmedik düşük sıcaklıklar görüldü. Elektrik tüketimi artarken birçok jeneratör ünitesi donma nedeniyle çalışamaz duruma geldi.

Eyaletin Cumhuriyetçi liderleri Teksas enerji ağının dondurucu soğuklar karşısında yenilenmesi çağrılarına kulak asmamakla suçlandı.

ABD’nin diğer eyaletlerinin çoğunun elektrik sistemlerinin birbiriyle bağlantılı olması enerjinin eyaletler arasında aktarılmasını sağlıyor, ancak Teksas uzun süredir kendi bağımsız enerji ağına sahip.

Teksas Valisi Abbott geçen hafta Federal Acil Durum Yönetimi Dairesi’nden (FEMA) ve Biden’dan eyaletin 254 ilçesinin tamamı için afet ilan etmesini istemişti. Biden ise daha önce 77 ilçe için afet ilan etmiş Pazartesi günüyse bunlara 31 tanesini daha eklemiş ve sayının daha da artabileceği mesajını vermişti.

Afet ilanı FEMA’nın geçici barınma ve tadilatlar için kaynak, sigortasız yapıların zararının karşılanması için düşük maliyetli kredi sağlanmasını ve bireylerle iş sahiplerine yardım programları oluşturmasını sağlıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Suudi Arabistan'dan ABD'ye tepki!Suudi Arabistan'dan ABD'ye tepki!
Understeer (Önden kayma) nedir? Nasıl engellenir?Understeer (Önden kayma) nedir? Nasıl engellenir?

En Çok Okunan Haberler

Davutoğlu: Ben size ülkeyi teslim ettiğimde net 32 milyar dolar rezervimiz vardı

Davutoğlu: Ben size ülkeyi teslim ettiğimde net 32 milyar dolar rezervimiz vardı

Son Dakika: İçişleri'nden flaş hafta sonu kararı

Son Dakika: İçişleri'nden flaş hafta sonu kararı

'Yasa dışı' bahis oynatan şüpheli: Beni alamazlar, almaya teçhizatları yetmez

'Yasa dışı' bahis oynatan şüpheli: Beni alamazlar, almaya teçhizatları yetmez

Bakan Koca'dan illere göre vaka sayısı açıklaması

Bakan Koca'dan illere göre vaka sayısı açıklaması

Rıdvan Dilmen, şampiyonluğun favorisini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, şampiyonluğun favorisini açıkladı!

Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık cezaevinden çıktı

Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık cezaevinden çıktı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

Diğer Haberler

Kayseri'de korkunç olay! Cansız bedeni kuyuda bulundu

Korkunç olay! Kuyuda cansız bedeni bulundu

İran destekli gruplara hava saldırısı düzenlenmişti! Joe Biden'dan flaş açıklama

İran destekli gruplara hava saldırısı düzenlenmişti! Joe Biden'dan flaş açıklama

Son Dakika: Suudi Arabistan'dan ABD'nin Cemal Kaşıkçı raporuna tepki

Suudi Arabistan'dan ABD'ye tepki!

Belçika'da üçüncü dalga endişesiyle Kovid-19 tedbirleri gevşetilmedi

Belçika'da üçüncü dalga endişesiyle Kovid-19 tedbirleri gevşetilmedi

Son Dakika! ABD'den Cemal Kaşıkçı raporu: Talimatı Prens Selman verdi

ABD'den Cemal Kaşıkçı raporu: Talimatı Prens Selman verdi

Joe Biden: Rusya'ya karşı Ukrayna'nın yanındayız

Joe Biden'dan Rusya'ya gözdağı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.