Biden’dan Yerli İmalatı Güçlendirmeyi Amaçlayan Kararname

ABD Başkanı Joe Biden yerel imalat sektörünü güçlendirmek amacıyla federal kurumların ABD’li imalatçılardan ürün satın almalarını teşvik eden bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Joe Biden’ın imzaladığı yeni kararname, ABD’de ‘‘Buy American’’ adı verilen ve hükümetin Amerikalı imalatçılardan mal satın almasını düzenleyen uygulamadaki boşlukları gideriyor.

Şubat ayından bu yana imalat sektöründe 540 bin istihdam kaybının yaşandığı Amerika’da yeni kararname ile amaç her yıl sözleşme ve ihalelere ayrılan 600 milyar dolarlık kaynağın Amerikalı imalatçılardan mal ve ürün satın alınması için kullanılmasını sağlamak.

Yeni kararname kapsamında, yabancı mal ve ürünlerin federal kurumlara satışı zorlaşıyor. Kararname bazı kurumlara bu konuda muafiyet getirilmesini de daha şeffaf hale getiriyor. Joe Biden’ın imzaladığı yeni kararname kapsamında, sürecin takibi için Beyaz Saray İdare ve Bütçe Ofisi’nde de bir pozisyon açıldı. Federal kurumlar bu konuda kaydettikleri ilerleme konusunda da ilgili yerlere bilgi verecek.