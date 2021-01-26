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Biden’dan Yerli İmalatı Güçlendirmeyi Amaçlayan Kararname

26.01.2021 01:06 | Son Güncelleme:
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Biden’dan Yerli İmalatı Güçlendirmeyi Amaçlayan Kararname

ABD Başkanı Joe Biden yerel imalat sektörünü güçlendirmek amacıyla federal kurumların ABD’li imalatçılardan ürün satın almalarını teşvik eden bir başkanlık kararnamesi imzaladı

ABD Başkanı Joe Biden yerel imalat sektörünü güçlendirmek amacıyla federal kurumların ABD’li imalatçılardan ürün satın almalarını teşvik eden bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Joe Biden’ın imzaladığı yeni kararname, ABD’de ‘‘Buy American’’ adı verilen ve hükümetin Amerikalı imalatçılardan mal satın almasını düzenleyen uygulamadaki boşlukları gideriyor.

Şubat ayından bu yana imalat sektöründe 540 bin istihdam kaybının yaşandığı Amerika’da yeni kararname ile amaç her yıl sözleşme ve ihalelere ayrılan 600 milyar dolarlık kaynağın Amerikalı imalatçılardan mal ve ürün satın alınması için kullanılmasını sağlamak.

Yeni kararname kapsamında, yabancı mal ve ürünlerin federal kurumlara satışı zorlaşıyor. Kararname bazı kurumlara bu konuda muafiyet getirilmesini de daha şeffaf hale getiriyor. Joe Biden’ın imzaladığı yeni kararname kapsamında, sürecin takibi için Beyaz Saray İdare ve Bütçe Ofisi’nde de bir pozisyon açıldı. Federal kurumlar bu konuda kaydettikleri ilerleme konusunda da ilgili yerlere bilgi verecek.

ABD ekonomisinin yüzde 12’sini oluşturan imalat sektörünün yeniden canlandırılması Demokrat Başkan Joe Biden’ın Amerikalı tedarik zincirlerini güçlendirme çabasının bir parçası.

ABD’nin önde gelen sendikaları ve bazı endüstri gruplarının temsilcileri Biden’ın imzaladığı kararnameden memnun olduklarını belirtti.

Amerikan Demir Çelik Enstitüsü başkanı Kevin Dempsey, federal olarak fonlanan projelerde yerli tercihlerin yapılmasının halktan alınan vergilerin ABD yapımı ürünlerin satın alınmasında kullanılması açısından gerekli olduğunu söyledi.

ABD’de ticaret sendikaları federasyonu AFL-CIO da Biden’ın imzaladığı kararnameden memnun.

Kanada endişeli

ABD’nin ikinci en büyük ticaret ortağı Kanada ise yeni kararnameden endişeli. Kanada, yeni kararnamenin dünyadaki en büyük ikili ticaret ilişkilerini olumsuz etkileyeceğinden ve bu durumdan Kanadalı şirketlerin ve çalışanların etkileneceğinden kaygılı.

Kanada Maliye Bakanı Chrystia Freeland Kanada’nın başkenti Ottawa’da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Endişeliyim. Biden yönetimiyle gündemimizin en üst sıralarında yer alacak bir konu” dedi.

Biden’ın imzaladığı kararnamenin ‘‘korumacı’’ bir adım olarak görülüp görülmeyeceği konusunda ise yetkililer, bu adımın ABD’nin Dünya Ticaret Örgütü kapsamındaki taahhütleriyle uyumlu olduğunu belirtiyor.

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