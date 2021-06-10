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Biden'dan yoksul ülkelere 500 milyon doz aşı sözü

10.06.2021 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden düşük gelir grubundaki 100’e yakın ülke için 500 milyon doz aşı satın alarak bağışlayacaklarını açıkladı.

Biden'dan yoksul ülkelere 500 milyon doz aşı sözü

Biden, aşı bağışının koşulsuz olduğunun altını çizdi.ABD Başkanı Joe Biden ABD'nin küresel aşı paylaşımı planını açıkladı. Biden düşük gelir grubundaki yaklaşık 100 ülke için 500 milyon doz BioNTech/Pfizer aşısı alacaklarını duyurdu.

Yarın İngiltere'nin Cornwall kentinde başlayacak G7 Zirvesi öncesinde bulunduğu İngiltere'de Başbakan Boris Johnson ile bir araya gelmesinin ardından yaptığı konuşmada Biden "Üretim bandından çıkar çıkmaz, Ağustos ayında yarım milyar doz aşı gönderilmeye başlanacak” şeklinde konuştu.

ABD'nin bu aşıları herhangi bir karşılık beklemeden sağlayacağının da altını çizen Biden, "Aşı bağışımız herhangi bir fayda sağlamak için baskı unsuru ya da imtiyazları içermiyor. Bunu hayat kurtarmak için yapıyoruz” dedi.

Biden aşıların 200 milyon dozunun bu yıl geri kalanının ise 2022'nin ilk yarısında teslim edileceğini kaydetti.

ABD Dünya Sağlık Örgütü'nün az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin aşıya erişimini daha adil hale getirme amacıyla başlattığı COVAX küresel aşı paylaşımı ittifakı tarafından 92 düşük gelirli ülkeye dağıtılmak üzere aşı satın alıp bağışlamayı taahhüt ediyor. Biden'ın bahsettiği 500 milyon doz aşının fiyatı açıklanmadı. Ancak ABD 4 milyar dolarla COVAX'ın en büyük bağışcısı konumunda bulunuyor.

COVAX tarafından şu ana kadar 81 milyon doz aşı dağıtımı yapıldığı belirtiliyor. Özellikle Afrika'nın dahil olduğu bazı düşük gelir grubundaki ülkelerde aşı sıkıntısı çekiliyor.

Rtr, AP/SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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