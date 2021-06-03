Biden’dan Yolsuzlukla Mücadeleye İlişkin Ulusal Güvenlik Bildirisi

Biden yönetimi hükümet dairelerine yolsuzlukla mücadelenin yoğunlaştırılması ve yolsuzluk yapanların hesap vermesine yönelik tavsiyelerin yer alacağı bir raporun hazırlanması talimatını veren ulusal güvenlik bildirisi yayımladı. Bildiride Beyaz Saray’a bağlı Ulusal Güvenlik Konseyi, ABD hükümetine yolsuzlukla mücadeleye ilişkin bir değerlendirme yaparak Başkan Joe Biden’a 200 gün içinde bir rapor sunması talimatını veriyor. Yönetimden üst düzey bir yetkiliye göre raporda, hükümetin ve ortaklarının yasadışı mali faaliyetlerle nasıl mücadele etmesi gerektiği ve yolsuzlukla mücadele amacıyla uluslararası alanda nasıl ilişkilerin kurulabileceği konusunda tavsiyelerin yer alması bekleniyor. “Yolsuzluk ulusal güvenliğimize yönelik bir tehdit” ABD Başkanı Joe Biden konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Yolsuzluk ulusal güvenliğimize yönelik bir risk ve bunu bu şekilde görmeliyiz. Bakanlıklara ve dairelere ABD’nin yolsuzlukla mücadele kapasitesini önemli ölçüde güçlendirecek tavsiyelerde bulunmaları talimatını veriyorum” dedi.

Yolsuzlukla mücadelenin tüm dünyanın görevi olduğunu vurgulayan Biden, “Bu konu yalnızca iyi yönetişim değil, aynı zamanda meşru müdafaa. Vatanseverlik. Demokrasimiz ve geleceğimizin korunması için gerekli” ifadelerini kullandı. Yolsuzlukla mücadele bildirisi, yolsuzluk yapanların isimsiz paravan şirketlerin arkasına gizlenmelerini engelleyecek bir kayıt sistemi üzerinde çalışan Maliye Bakanlığı gibi kurumların üstlenmiş olduğu görevlerin genişletilmesini kapsıyor. Bildiride hükümet dairelerine Küresel Magnitsky Yasası kapsamında yolsuzlukla mücadele yaptırımlarını ve Adalet Bakanlığı’na bağlı bulunan Kleptokrasi Varlık Kurtarma Girişimi kapsamındaki cezai ve sivil uygulamaları güçlendirmeleri talimatı veriliyor. Kleptokrasi bir ülkede iktidarı ele geçiren bir ailenin ya da siyasi veya dini bir grubun o ülkenin kaynaklarını sistematik bir şekilde çalması olarak tanımlanıyor. Yayımlanan bildiride ayrıca bakanlık ve dairelere, “otokratik ve kleptokratik hükümetlerin ve yabancı devletlerin kontrolundaki girişimlerle mücadelede kapsamında, Birleşmiş Milletler, G7, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) ve benzeri kurumlar aracılığıyla uluslararası ortaklarla çalışılması” talimatı veriliyor.

Başkanlık bildirisinde hükümet kurumlarına yolsuzlukla mücadele bağlamında istihbarat toplama konusunda nasıl ilerleme sağlanacağının belirlenmesi talimatı da yer alıyor. Yolsuzlukla mücadele Biden’ın seçim kampanyası vaadi Biden yönetimi bu bildiriyle yolsuzlukla mücadeleyi ABD dış politikasının ve ulusal güvenliğinin önemli bir unsuru haline getiriyor. Yolsuzlukla mücadele konusu Biden’ın 2020 seçim kampanyasında da gündeme gelmişti. Joe Biden o yıl Foreign Policy için kaleme aldığı bir makalede, “küresel mali sisteme şeffaflık getirmek, yasadışı vergi cennetlerinin peşinden gitmek, çalınan varlıkları geri getirmek ve halkından çalan liderlerin isimsiz paravan şirketlerin arkasında gizlenmelerini zorlaştırmak için uluslararası alanda çabalara liderlik etme” sözü vermişti. Bulgar yetkili ve işadamlarına yaptırım ABD Maliye Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolu Ofisi (OFAC) Çarşamba günü bir grup Bulgar yetkili, işadamı ve bunlarla bağlantılı kurumlara yönelik yaptırım açıklamış; açıklamada bu adımın bakanlığın bugüne kadar “yolsuzluğu hedef alan tek seferde en kapsamlı adım” olduğu belirtilmişti.