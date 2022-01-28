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Biden’dan Zelenski’ye Destek Sözü

28.01.2022 04:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski telefonda görüştü. Biden, Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya’ya kararlı şekilde yanıt verileceğini söyledi. Öte yandan ABD, BM Güvenlik Konseyi'ne Ukrayna-Rusya gerilimini ele almak için toplanma çağrısı yaptı

Biden’dan Zelenski’ye Destek Sözü

ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski telefonda görüştü. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Biden’ın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda ABD’nin müttefikleriyle birlikte Rusya’ya kararlı şekilde yanıt vereceği konusunda Zelenski’ye güvence verdiği belirtildi. Öte yandan ABD, BM Güvenlik Konseyi'ne Ukrayna-Rusya gerilimini ele almak için toplanma çağrısı yaptı.

Biden’ın ayrıca ABD’nin Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne bağlılığını vurguladığı kaydedildi.

Açıklamada ‘‘Biden ABD'nin geçen yıl Ukrayna'ya yarım milyar doların üzerinde kalkınma ve insani yardım sağladığını ve Rusya'nın askeri mevzilenmesinden kaynaklanan baskı karşısında Ukrayna ekonomisine yardım etmek için ek makroekonomik destek arayışında olduğunu kaydetti’’ denildi.

Biden’ın ABD’nin Kiev büyükelçiliğindeki personelin ailelerinin ülkeden ayrılmış olmasına rağmen büyükelçiliğin açık olduğunu ve çalışmalarına devam ettiğini söylediği belirtildi.

Açıklamada, ‘‘Liderler, Avrupa güvenliğine yönelik diplomatik işbirliği çabalarını “Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında hiçbir şey” ilkesinin altını çizerek tartıştılar’’ denildi.

Biden’ın ABD'nin Normandiya Formatı aracılığıyla çatışmanın çözülmesi çabalarına desteğini aktardığı ve tarafların Temmuz 2020 ateşkesinin şartlarına uymayı yeniden taahhüt etmesinin gerilimi azaltmaya ve Minsk Anlaşmaları’nın uygulanmasına yardımcı olmasını umduğunu söylediği belirtildi.

Rusya’nın Ukrayna sınırında binlerce asker ve askeri ekipman konuşlandırması Kiev’in ve batının Ukrayna’ya yönelik bir işgalden endişe etmesine neden oluyor. Rusya ise işgal iddialarını reddediyor.

ABD’den BM Güvenlik Konseyi’ne toplantı çağrısı

ABD son olarak Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne Rusya’nın tehditkar tavırlarını görüşmek üzere Pazartesi günü toplanması çağrısı yaptı.

ABD’nin BM Büyüykelçisi Linda Thomas Greenfield, ‘‘Rusya Ukrayna’ya yönelik istikrarı bozucu eylemlerde bulunuyor ve uluslararası barışa, güvenliğe ve BM kararlarına açıkça tehdit oluşturuyor’’ dedi.

‘‘Bu bekleyip göreceğimiz bir zaman değil’’ diyen Büyükelçi, ‘‘Konsey’in tam dikkatinin bu konuda olması gerekiyor ve biz Pazartesi günü yapılacak doğrudan ve amaca yönelik tartışmayı dört gözle bekliyoruz’’ diye konuştu.

Thomas-Greenfield, ‘‘Avrupa ve dünya barışı ve güvenliğinin karşılaştığı ciddi tehdit karşısında gerilimin azaltılması için aralıksız diplomasi arayışımızı sürdürürken BM Güvenlik Konseyi kritik bir diplomasi sahnesini oluşturuyor’’ dedi.

BM Güvenlik Konseyi, Rusya’nın Ukrayna’ya ait Kırım’ı ilhak ettiği 2014 yılından bu yana Ukrayna krizi konusunda onlarca kez toplandı. Ancak Rusya’nın konseyin veto hakkına sahip ülkelerinden olması karar alınmasını engelledi.

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