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Biden’den Aşı Açıklaması

29.03.2021 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Joe Biden, ABD’de tüm yetişkinlerin yüzde 90’ının 19 Nisan’a kadar Corona virüsü aşısı olmaya hak kazanacağını açıkladı. Biden eyaletlere yeniden açılma sürecini durdurmaları çağrısında da bulundu

Biden’den Aşı Açıklaması

Başkan Joe Biden, ABD’de tüm yetişkinlerin yüzde 90’ının 19 Nisan’a kadar Corona virüsü aşısı olmaya hak kazanacağını açıkladı

Biden Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, ülkede Corona virüsü vakaları ve ölüm sayılarının son günlerde tekrar artışa geçtiğine işaret ederek, tedbirlerde gevşeme olmaması konusunda sert uyarılarda bulundu.

Son haftalarda televizyonlarda gördüğü bazı “sorumsuzca davranışların”, gelecek günlerde vakaların daha da artacağı anlamına geldiğini söyleyen Biden, eyalet ve yerel liderlere de maske zorunluluğunu tekrar getirmeleri çağrısında bulundu.

ABD’de okulların yarı yıl tatiline girmesinin ardından kalabalık öğrenci gruplarını toplu parti yaparken gösteren görüntüler medyada yer almıştı.

Biden, ülkede aşı çalışmaları konusunda sağlanan ilerlemelerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sadece son üç günde 10 milyonun üzerinde aşı yapıldığını bildirdi. Biden, başkanlık görevine başlamasından bu yana 60 gün içerisinde 100 milyon aşının uygulandığını, hedeflerinin bir sonraki 40 günde de 100 milyon aşının daha yapılması olduğunu yineledi. Biden, şu an itibariyle 65 yaş üzerindekilerin yüzde 75’inin en az bir doz aşı olduğunu kaydetti.

"Virüsle savaşımız daha bitmedi"

Ancak Biden, son günlerde Amerikan halkında Corona virüsü kısıtlamaları konusunda bir gevşemenin yaşanmasını eleştirdi. Biden, Amerikan halkına, “Covid-19’a karşı savaşı kazanmamıza daha çok. İşimiz daha bitmedi. Günde hala 1000’e yakın Amerikalı hayatını kaybediyor. Ellerinizi yıkayın, sosyal mesafeyi koruyun, maske takın, aşı olun. Bunlar vatanseverliğin bir gereği. Hayatımızı normale döndürmenin tek yolu bu. Şimdi gevşeme, kutlama yapma zamanı değil, birbirimize sahip çıkma, birlikte hareket etme zamanı. Tedbiri elden bırakırsak virüs daha kötü hale gelecek” şeklinde mesajlar verdi.

Biden, virüse karşı bir “ölüm-kalım” savaşında olduklarını vurgularken, düyen ölüm oranları ve vaka sayılarının tekrar artışa geçmesine işaret ederek, “Zor başardığımız kazanımları kendi elimizle geri veriyoruz” ifadesini kullandı.

Eyalet ve yerel yönetimler ile işletmelere, maske takma zorunluluğunu geri getirmeleri çağrısında bulunan Biden, 19 Nisan’a kadar ABD’deki tüm yetişkinlerin yüzde 90’ının aşı olmaya hak kazanacağını ve ayrıca bu kişilerin evlerinden 5 mil (yaklaşık 7 kilometre) kadar mesafede aşı olabilecekleri merkezlerin bulunacağını açıkladı. Biden, geri kalan yüzde 10’luk kesimin de 1 Mayıs’a kadar aşı olabilme yeterliliğine sahip olacağını belirtti.

Başkan Joe Biden açıklamasının sonunda bir gazetecinin, “eyaletler yeniden açılma çabalarını askıya almaları gerekir mi?” sorusunu “evet” diye yanıtladı.

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