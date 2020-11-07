Biden’den Birlik Çağrısı

Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden, 3 Kasım başkanlık seçimlerini kazanacağını söyledi, halka birlik çağrısında bulundu, oy sayımı sürecinde sabırlı olmalarını istedi.

Seçimin sonucunu belirleyecek en kritik eyaletlerde oy sayımı sürerken, Biden Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump’la arasındaki farkı giderek açıyor. Oy sayım sürecini Delaware eyaletinin Wilmington kentindeki evinden takip eden Biden, kentte yaptığı konuşmada, “Rakamlar ortada. Net ve ikna edici bir tablo var karşımızda: Bu yarışı kazanacağız” ifadesini kullandı.

Amerikan seçimleri tarihinde şimdiye kadar en fazla oy alan başkan adayı olduğunu söyleyen Biden, “74 milyonun üzerinde oy topladık. Ulusumuzun büyük çoğunluğunu arkamıza alarak bu yarışı kazanacağız” diye konuştu. Biden, her ırk, din ve inançtan rekor sayıda Amerikalı’nın değişimi tercih ettiğini kaydetti.

Oy sayımının devam ettiği Georgia, Pennsylvania, Nevada ve Arizona’da seçimi kazanmakta olduklarını ifade eden Biden, 300’ün üzerinde Seçici Kurul delegesi toplama yolunda ilerlediğini belirtti.