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Biden’den ''Ekonomiyi Kurtarmalıyız'' Mesajı

06.02.2021 00:51 | Son Güncelleme:
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Biden’den ''Ekonomiyi Kurtarmalıyız'' Mesajı

ABD’deki istihdam piyasasıyla ilgili son verilerin Corona virüsü pandemisinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkisinin hala sürdürdüğünü ortaya koymasının ardından, Başkan Joe Biden ve ekonomi ekibi katıldıkları tüm platformlarda aynı mesajı veriyor: “Ekonomiye daha fazla para yatırma zamanı”

ABD’deki istihdam piyasasıyla ilgili son verilerin Corona virüsü pandemisinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkisinin hala sürdürdüğünü ortaya koymasının ardından, Başkan Joe Biden ve ekonomi ekibi katıldıkları tüm platformlarda aynı mesajı veriyor: “Ekonomiye daha fazla para yatırma zamanı”.

Beyaz Saray’da Temsilciler Meclisi’nin üst düzey Demokrat üyeleriyle toplantı düzenleyen Biden, ABD’nin şu anki işe alımların seviyesiyle tam istihdama 10 yıl boyunca dönemeyeceği uyarısında bulunarak, 1,9 trilyon dolarlık yardım paketi teklifi üzerinde Kongre’nin adım atması gerektiğinin altını çizdi.

Biden toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ekonomimiz hala sorunlu. Kongre’deki bazıları yaptıklarımızın yeterli olduğunu düşünüyor, diğerleri de çok az şey yapabileceğimiz ya da hiçbir şey yapamayacağımız görüşünde, ben öyle görmüyorum” diye konuştu.

Biden’ın, Kongre’den geçen yıl geçen yaklaşık 4 trilyon dolarlık yardıma ilaveten teklif ettiği ekonomik teşvik paketine, çoğunlukla Cumhuriyetçi üyeler ülke borçlarının çok arttığı gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Ancak Demokrat Başkan Biden bugünkü açıklamasında bu itirazlara tepki göstererek, kendi teklifine alternatif olarak Cumhuriyetçiler’in getirdiği önerinin ekonomiye yeterli katkıyı sağlamayacağını söyledi.

Biden ayrıca Kongre üyelerini, Amerikan halkının acil ihtiyaçlarını karşılamada çok yetersiz kalacak bir teşvik paketi üzerinde anlaşma riskinden kaçınmaya çağırdı. Ülkede Corona virüsü pandemisinin başlamasından bu yana neredeyse bir yıldır milyonlarca kişi hala işsiz.

Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Kongre’nin her iki kanadı da Corona virüsü yardım paketini gelecek haftalarda Cumhuriyetçiler’in desteği olmadan da geçirmeye imkan tanıyacak bütçe planını onaylamıştı.

Biden’ın üst düzey ekonomi danışmanları da, istihdam kayıplarından orantısız olarak etkilenen kadınlar, düşük ücretli çalışanlar ve azınlıklara yardım eli uzatılması ihtiyacını vurgulayarak, devletin daha fazla yardım sağlaması gerektiği yönünde açıklamalar yaptı.

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Konseyi üyelerinden Heather Boushey Reuters haber ajansına verdiği röportajda, “İleride çok aşırıya kaçabileceğimiz endişesiyle yardımın boyutunu şu anda azaltmamız gerektiği fikri, önümüzdeki ekonomik göstergelerle tutarlı değil” diye konuştu.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın bugün açıkladığı aylık istihdam ve işsizlik raporuna göre işverenler, 2021'in Ocak ayında sadece 49 bin kişiye istihdam sağladı. Bu veri, ekonomik gerilemeye yol açan Corona virüsü pandemisinin, son bir yılda ekonomi üzerindeki olumsuz etkisini halen koruduğu anlamına geliyor.

Konseyin bir diğer üyesi Jared Bernstein da Beyaz Saray’da düzenlediği basın brifinginde, Biden’ın ekonomik yardım paketindeki miktarın çok büyük olmadığını söyledi. Bernstein, “Bugünkü istihdam raporu, ekonomimizin içine düştüğü Büyük Resesyon’dakinden bile daha derin çukurdan hala çıkmaya çalıştığını ve ilave yardıma ihtiyaç duyduğunun bir diğer göstergesi” dedi.

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