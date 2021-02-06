Biden’den ''Ekonomiyi Kurtarmalıyız'' Mesajı

ABD’deki istihdam piyasasıyla ilgili son verilerin Corona virüsü pandemisinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkisinin hala sürdürdüğünü ortaya koymasının ardından, Başkan Joe Biden ve ekonomi ekibi katıldıkları tüm platformlarda aynı mesajı veriyor: “Ekonomiye daha fazla para yatırma zamanı”.

Beyaz Saray’da Temsilciler Meclisi’nin üst düzey Demokrat üyeleriyle toplantı düzenleyen Biden, ABD’nin şu anki işe alımların seviyesiyle tam istihdama 10 yıl boyunca dönemeyeceği uyarısında bulunarak, 1,9 trilyon dolarlık yardım paketi teklifi üzerinde Kongre’nin adım atması gerektiğinin altını çizdi.

Biden toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ekonomimiz hala sorunlu. Kongre’deki bazıları yaptıklarımızın yeterli olduğunu düşünüyor, diğerleri de çok az şey yapabileceğimiz ya da hiçbir şey yapamayacağımız görüşünde, ben öyle görmüyorum” diye konuştu.

Biden’ın, Kongre’den geçen yıl geçen yaklaşık 4 trilyon dolarlık yardıma ilaveten teklif ettiği ekonomik teşvik paketine, çoğunlukla Cumhuriyetçi üyeler ülke borçlarının çok arttığı gerekçesiyle karşı çıkıyor.