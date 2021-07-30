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Biden'den Federal Çalışanlar İçin Yeni Aşı Kuralları

30.07.2021 01:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Joe Biden, Corona virüsüyle mücadelede milyonlarca federal çalışan için yeni kurallar getiren bir dizi düzenleme açıkladı. Beyaz Saray’da açıklama yapan Biden, federal çalışanlardan aşı olduklarını göstermelerinin isteneceğini aksi takdirde düzenli olarak teste tabi tutulacaklarını bildirdi

Biden'den Federal Çalışanlar İçin Yeni Aşı Kuralları

Başkan Joe Biden, Corona virüsüyle mücadelede milyonlarca federal çalışan için yeni kurallar getiren bir dizi düzenleme açıkladı. Beyaz Saray’da açıklama yapan Biden, federal çalışanlardan aşı olduklarını göstermelerinin isteneceğini, bunu yapmadıkları takdirde de zorunlu maske kullanımı, haftalık test, sosyal mesafe, iş seyahati kısıtlaması gibi kurallara tabi olacaklarını belirtti.

Biden, “Şu anda çok sayıda kişi hayatını kaybediyor ya da sevdikleri bir kişinin hayatını kaybettiğine ve ‘keşke aşı olsaydım’ dediğine tanık oluyor, Bu bir Amerikan trajedisi. Ölmek zorunda olmayan insanlar ölüyor” diye konuştu.

Amerika genelinde vakaların düşmeye başladıktan sonra Delta varyantının ardından tekrar yükselişe geçmesi ve aşılamanın da hızlı başlamasına rağmen son haftalarda istenen hızda ilerlememesinin yarattığı kaygılar devam ederken, Biden Amerikalılar’ı aşı olmaya teşvik etmek için ciddi ve sert tonda mesajlar içeren bir konuşma yaptı.

Biden, hastalığa karşı korunmada aşı olmanın önemini vurgularken, “Özgürlükler beraberinde sorumlulukları da getiriyor. Aşı olmama kararınızla başkalarını da etkiliyorsunuz, risk altına atıyorsunuz. Dolayısıyla lütfen sorumlu bir muhakeme uygulayın. Kendiniz için, sevdikleriniz için, ülkeniz için aşı olun” mesajını verdi.

ABD’nin ülkedeki her bir kişinin aşı olması imkanını halkına sağladığına işaret eden Biden, Amerikalılar’a “Bu bir nimet, bu nimeti heba etmeyin” çağrısında bulundu.

Cumhuriyetçiler arasında da aşıya desteğini ifade edenlerin sayısının artmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Biden, bu konunun siyasetle bir alakası olmadığının altını çizerek, “Bunun kırmızı eyalet, mavi eyalet olmakla ilgisi yok, bu iş ölüm-kalım meselesi” ifadesini kullandı.

Biden konuşmasında defalarca, hasta olanların ve hayatlarını kaybedenlerin çok büyük bir çoğunluğunun aşısız kişiler olduğuna vurgu yaptı ve aşı olmayanların, başkalarının hayatlarını tehlikeye sokmanın yanında, ekonomiyi ve normal hayata geri dönmeyi de riske attığını söyledi.

Başkan Biden, aşılama oranının arttırılması için bir dizi düzenlemeyi açıkladığı konuşmasında, tüm federal devlet memurlarına ve federal hükümet için çalışan sözleşmelilere aşı olduklarını beyan etme talimatı vereceğini bildirdi. Biden bu beyanın yapılmaması halinde de, düzenli Corona virüsü testi olma gibi uygulamaların devreye sokulacağını açıkladı.

Bu açıklamanın özel sektördeki işletmeler için de örnek oluşturabileceği yorumları yapılırken, Biden da, özel sektördeki işverenlere hitaben, “Eğer federal hükümetle iş yapmak istiyorsanız, çalışanlarınızın aşı olmasını sağlayın” dedi.

Biden’ın federal çalışanlarla ilgili getirdiği düzenleme aşı olmayı zorunlu hale getirmiyor ancak aşı olmamaları halinde çalışanların hayatını zorlaştırmayı ve bu sayede bu kişileri aşı olmaya teşvik etmeyi amaçlıyor.

ABD Başkanı, Savunma Bakanlığı’na da (Pentagon) ordu mensupları için zorunlu aşılar listesine Corona virüsü aşısının da eklenmesi seçeneğini değerlendirmesi emrini verdiğini kaydetti.

Aşı olmayı teşvik etme kapsamında bir başka adım olarak da, eyalet ve yerel hükümetlerden yeni aşı olanlara 100 dolar ödeme yapılması için mevcut fonlardan yararlanmalarını isteyen Biden, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, çalışanlarına kendileri ya da aile üyelerinin aşılanması için izin vermeleri halinde maddi olarak tazmin edileceklerini söyledi.

Okulların bu sonbaharda tam olarak yeniden açılması talebini de yineleyen Biden, sağlık yetkililerinin henüz Amerikalılar’ın üçüncü doza ihtiyaç olduğunu düşünmediğini de kaydetti.

ABD Savaş Muharipleri Bakanlığı Pazartesi günü doktorlarının ve sağlık çalışanlarının Corona virüsü aşısı olmasını zorunlu hale getirerek bu tür bir uygulamayı hayata geçiren ilk federal devlet dairesi olmuştu.

ABD’de birçok devlet dairesinin de Beyaz Saray Bütçe ve İdare Ofisi’nin yayınladığı talimatlara uygun olarak maske zorunluluğuna geri döndüğü belirtiliyor.

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