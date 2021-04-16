Biden'den Rusya'ya yumuşama sinyali

ABD Başkanı Joe Biden Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararlarına rağmen, Moskova ile gerginliği daha da tırmandırma niyetinde olmadığını açıkladı.

Beyaz Saray'da konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Biden, Rusya ile bir gerginlik ve çatışma döngüsü başlatma peşinde olmadıklarını söyledi. Ancak Biden Rusya'nın ABD'ye müdahale etmesine de izin vermeyeceklerini belirterek, "Rusya demokrasimize müdahale etmeye devam ederse, daha fazla önlem almaya hazırım" diye konuştu. Biden bu durumda mevcut yaptırımların daha da sertleştirileceğini belirterek, ancak bu konuda "orantılı" tepki vermeye karar verdiğini söyledi.

Biden, ABD ve Rusya'nın şimdiye dek "gerilimleri yönetmenin ve kontrolden çıkmalarını engellemenin yollarını bulduğunu" belirterek, "Rusya ve ABD'nin birlikte çalışabileceği ve çalışması gereken alanlar var" diye konuştu. Biden bu bağlamda görev süresinin başında Rusya ile varılan New Start silahsızlanma anlaşmasının uzatılmasına işaret etti.

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