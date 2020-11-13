Biden'ı Çin de kutladı; Rusya, Kuzey Kore ve Brezilya liderleri hâlâ sessiz

Çin, ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden'ı kutladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin bugün yaptığı "Amerikan halkının tercihine saygı duyuyoruz. Biden ve Kamala Harris'i kutluyoruz" dedi. Donald Trump'ın başkanlığı döneminde ABD-Çin ilişkileri kötü bir seyir izledi. İki süper güç arasında ticaret ve Çin şirketleri Huawei, TikTok ve Tencent'in dahil olduğu teknoloji savaşları yaşandı. Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiaları, Tayvan ve Hong Kong'un siyasi statüsü de iki ülke arasında gerginliğe neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump seçim kampanyası boyunca koronavirüs salgınından Çin'i sorumlu tutan açıklamalar yaptı. Çin gecikmeli olsa da Biden'ı kutladı ama aralarında Rusya, Brezilya ve Kuzey Kore'nin de bulunduğu bazı ülkelerden henüz kutlama mesajı gelmedi. Putin, Biden'ı henüz aramadı Dört yıl önce Trump'ı hemen kutlayan Rusya lideri Vladimir Putin, henüz Biden'ı aramadı. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov Pazartesi günkü açıklamasında hile ve usulsüzlük iddialarında ısrar eden ve seçim sonuçlarını hâlâ kabul etmeyen Trump'ın yasal süreç başlattığını hatırlattı.

Peskov, Moskova'nın bu prosedürlerin tamamlanmasını ve resmi sonuçların ilan edilmesini bekleyeceğini söyledi. Trump, Beyaz Saray'daki dört yılında Putin'i nadiren eleştirdi. Putin, ABD seçimlerine müdahale ederek Trump'ın iktidara gelmesine yardımcı olmakla suçlanıyordu. Biden ise Ekim'de CBS Televizyonu'na verdiği demeçte Rusya'nın ABD'nin ulusal güvenliğine "ana tehdit" olduğunu öne sürmüştü. Bolsonaro'dan Biden'a: 'Salyanız kuruduğunda barutunuzun olması lazım' Kendisini Trump'ın "yakın bir arkadaşı" olarak gören, bazı kişilerce "Brezilya'nın Trump"ı diye nitelendirilen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Salı günü Biden'ı hedef alan açıklamalar yaptı. Bolsonaro, "aday" diye söz ettiği Biden'ın Amazon'un ormansızlaşmasının ağır ekonomik sonuçları olacağı yönündeki açıklamasına sert sözlerle karşılık verdi: "Yakın bir zaman önce büyük bir adayın Amazon'daki yangını söndürmezsem Brezilya'ya ticari engeller getireceğini söylediğini gördük. Peki bunla nasıl başa çıkacağız? Sadece diplomasi yeterli değil. Salyanız kuruduğunda barutunuzun olması gerekir. Aksi halde yürümez."