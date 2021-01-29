Biden’ın 1,9 Trilyonluk Yardım Paketi Sınavı

Kongre’deki Demokratlar ve Beyaz Saray, Cumhuriyetçiler’in Başkan Joe Biden’ın 1,9 trilyon dolarlık ekonomik yardım planının daha küçük paketlere bölünmesi önerisini reddetti. Demokratlar’ın kapsamlı ekonomik yardım paketini Cumhuriyetçi Parti’nin desteği olmadan Kongre’den geçirmeye çalışmaya hazırlandığı belirtiliyor. Başkan Joe Biden’ın birlik çağrısına rağmen, Demokratlar hala yüksek seyretmeye devam eden işsizlik rakamları ve ekonomideki durum sebebiyle, Cumhuriyetçiler’in büyük ihtimalle destek vermeyeceği görüşünden hareketle uzlaşma sağlamak üzere zaman kaybetmek istemedikleri belirtiliyor. Demokratlar aşı dağıtımı, okulların güvenli bir şekilde yeniden açılması ve Amerikalılar’a doğrudan nakit yardımı yapılmasını sağlayacak olan ekonomik paketin kapsamını daraltmak istemiyor. Yellen: “Derhal harekete geçmeliyiz” Perşembe günü Oval Ofis’te konuya değinen Başkan Joe Biden, “Demokrat ve Cumhuriyetçi Kongre üyelerine seslenerek “Yapacak çok işimiz var. İlk yapmamız gereken şey de Corona yardım paketinin onaylanması” dedi.

Destek verilmediği takdirde çok sayıda küçük işletmenin iflas riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunan Maliye Bakanı Janet Yellen “Derhal harekete geçmek zorundayız” dedi. Joe Biden’ın yasama alanında ilk önceliğine ilişkin yaşanan görüş ayrılığı yeni ekonomik yardım paketini yeni yönetim açısından siyasi bir sınava dönüştürüyor. Yardım paketinin kabul edilmesi Biden’ın ilk 100 günü için önemli Ekonomik yardım paketinin başarıya ulaşması Biden’a görevdeki ilk 100 gününde önemli bir artı puan getirmiş olacak. Yardım paketi aşılama sürecinin hızlandırılması ve okulların yeniden açılması için 400 milyar dolar, ailelere 1,400 dolarlık nakit yardımı ve federal çalışanların saatlik asgari ücretinin de kademeli olarak 15 dolara yükseltilmesi gibi başka öncelikleri de kapsıyor. Schumer: “Her yerde alarm zilleri çalıyor” Senato Çoğunluk lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, önümüzdeki haftadan itibaren Cumhuriyetçiler’in desteği olmadan paketin kabul edilmesi için hazırlık yapıyor.