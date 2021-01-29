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Biden’ın 1,9 Trilyonluk Yardım Paketi Sınavı

29.01.2021 20:21 | Son Güncelleme:
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Biden’ın 1,9 Trilyonluk Yardım Paketi Sınavı

Demokratlar ve Beyaz Saray, Cumhuriyetçiler’in, ekonomik yardım planının daha küçük paketlere bölünmesi önerisini reddetti. Demokratlar’ın, kapsamlı paketi başka formülle Kongre’den geçirmeye hazırlandığı belirtiliyor

Kongre’deki Demokratlar ve Beyaz Saray, Cumhuriyetçiler’in Başkan Joe Biden’ın 1,9 trilyon dolarlık ekonomik yardım planının daha küçük paketlere bölünmesi önerisini reddetti. Demokratlar’ın kapsamlı ekonomik yardım paketini Cumhuriyetçi Parti’nin desteği olmadan Kongre’den geçirmeye çalışmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Başkan Joe Biden’ın birlik çağrısına rağmen, Demokratlar hala yüksek seyretmeye devam eden işsizlik rakamları ve ekonomideki durum sebebiyle, Cumhuriyetçiler’in büyük ihtimalle destek vermeyeceği görüşünden hareketle uzlaşma sağlamak üzere zaman kaybetmek istemedikleri belirtiliyor.

Demokratlar aşı dağıtımı, okulların güvenli bir şekilde yeniden açılması ve Amerikalılar’a doğrudan nakit yardımı yapılmasını sağlayacak olan ekonomik paketin kapsamını daraltmak istemiyor.

Yellen: “Derhal harekete geçmeliyiz”

Perşembe günü Oval Ofis’te konuya değinen Başkan Joe Biden, “Demokrat ve Cumhuriyetçi Kongre üyelerine seslenerek “Yapacak çok işimiz var. İlk yapmamız gereken şey de Corona yardım paketinin onaylanması” dedi.

Destek verilmediği takdirde çok sayıda küçük işletmenin iflas riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunan Maliye Bakanı Janet Yellen “Derhal harekete geçmek zorundayız” dedi.

Joe Biden’ın yasama alanında ilk önceliğine ilişkin yaşanan görüş ayrılığı yeni ekonomik yardım paketini yeni yönetim açısından siyasi bir sınava dönüştürüyor.

Yardım paketinin kabul edilmesi Biden’ın ilk 100 günü için önemli Ekonomik yardım paketinin başarıya ulaşması Biden’a görevdeki ilk 100 gününde önemli bir artı puan getirmiş olacak.

Yardım paketi aşılama sürecinin hızlandırılması ve okulların yeniden açılması için 400 milyar dolar, ailelere 1,400 dolarlık nakit yardımı ve federal çalışanların saatlik asgari ücretinin de kademeli olarak 15 dolara yükseltilmesi gibi başka öncelikleri de kapsıyor.

Schumer: “Her yerde alarm zilleri çalıyor”

Senato Çoğunluk lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, önümüzdeki haftadan itibaren Cumhuriyetçiler’in desteği olmadan paketin kabul edilmesi için hazırlık yapıyor.

Bu kapsamda ekonomik yardım paketinin kabul edilmesi sürecini başlatmak üzere, bir yasanın geçmesi için Senato’da gereken 60 oy eşiğini sağlamak yerine, basit çoğunluk gerektiren bir bütçe uzlaşı tasarısı üzerinde çalışılıyor.

Schumer, Maliye Bakanı Janet Yellen’ın açıklamasından, Corona virüsü salgınının yol açtığı ekonomik krizi atlatmak amacıyla iddialı adımların atılması tavsiyesini çıkardığını söyledi.

Senato Genel Kurulu’nda konuşan Demokratlar’ın lideri Chuck Schumer, “Baktığınız her yerde alarm zilleri çalıyor” dedi.

Cumhuriyetçiler uzlaşmadan yana Senato’da iki siyasi partiden kongre üyelerinin oluşturduğu partiler üstü grupta yer alan Cumhuriyetçiler ise Çarşamba gecesi yaptıkları görüşmelerde, “Demokratlar’ın ekonomik yardım paketine başka öncelikleri de dahil edip paketi Cumhuriyetçiler’in desteği olmadan geçirmeye çalışmakla hata ettiklerini açık şekilde söylediklerini’’ belirtiyor.

Başkan Biden, iki siyasi parti arasında pakete ilişkin bir uzlaşma sağlanması için çalışan Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins ile doğrudan görüştü. Collins görüşme sonrası yaptığı açıklamada başkanla ‘’olumlu bir görüşme’’ yaptıklarını söyledi, “Senato’nun partiler üstü bir şekilde çalışarak ABD halkı için sorunlara çözüm getirmenin mümkün olduğu yönündeki ortak inancımızı ifade ettik” dedi.

Ekonomistlerden Biden’ın paketine destek

Perşembe günü 120’den fazla ekonomist ve politikacı Başkan Joe Biden’ın ekonomik yardım paketine destek mektubu imzaladı. Mektuba imza atanlar, Biden göreve gelmeden önce Aralık ayında Kongre’nin kabul ettiği 900 milyar dolarlık yardımın gittikçe kötüleşen durumun ciddiyeti karşısında ‘’yetersiz ve geç atılmış bir adım’’ olduğunu belirtti.

Perşembe günü ABD ekonomisinin 2020 yılı içinde yüzde 3,5 oranında küçüldüğü açıklanmıştı.

Ekonomideki düşüşün korkulduğu kadar olmamasında, hükümetin krizin başından bu yana tarihte görülmemiş büyüklükteki ekonomik yardım paketleriyle toplamda yaklaşık 4 trilyon dolarlık yardım yapmış olmasının etkili olduğu belirtiliyor.

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