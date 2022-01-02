Biden'ın 2021'de Dış Politika Sorunları

Başkanı Joe Biden, 2021 başında yemin ederken “Amerika geri döndü” mesajıyla göreve başladı ve diplomasinin, Amerikan dış politikasında önemli bir unsur olan askeri gücün yerini alacağı mesajını verdi.

Ağustos ayında Afganistan’dan kaotik çekilme, Başkan Joe Biden’ın ilk yılında Amerikan dış politikasının en büyük başarısızlığı olarak değerlendirildi.

Wilson Merkezi'nden Michael Kugelman, “Terör arttı ve Taleban’ın iktidara gelmesi, Afganistan’ı insani krize sürükleyen bir dizi yaptırımla sonuçlandı ve ülkede durum bir kıtlığa dönüşebilir. Sanırım bu sonuç Amerika’nın kaotik şekilde çekilmesiyle bağlantılı görülüyor” diyor.

Çekilme, Biden Yönetimi’nin Ortadoğu’daki askeri angajmanını azaltma çabalarıyla bağlantılı.

Ancak zorluklar hala mevcut. İsrail ve Filistin arasında gerilim devam ediyor. Ayrıca İran’ı, 2018’de Trump yönetiminin çekildiği 2015 tarihli nükleer anlaşmaya döndürme çabalarının ne kadar başarılı olduğu tartışılıyor.

Eski Başkan Donald Trump’ın “Önce Amerika” politikasının ardından Biden’ın mesajı “Amerika geri döndü” oldu.

Başkan Joe Biden, “Müttefiklerimiz ve dostlarımız için ayağa kalkacağız ve güçlü ülkelerin zayıflara zor kullanarak sınır değiştirme ya da ekonomik baskı uygulamasına, teknik istismar ya da dezenformasyonla hükmetme çabalarına karşı çıkacağız. Ancak yeni bir Soğuk Savaş’ın ya da bloklara bölünmüş bir dünyanın peşinde değiliz” şeklinde konuşmuştu.

Fakat Biden fay hatları da çizdi, ‘demokrasilerle otokrasiler arası mücadele’ nitelemesi yaptı. Aralık’ta 100’den fazla ülkeyi sanal demokrasi zirvesinde ağırlayan Biden, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’i zirvenin dışında bıraktı. Daha sonra iki isimle de farklı tarihlerde sanal görüşmeler yaptı.

Wellesley College'dan Stacie Goddard, “Karmaşık sorunlar çevresinde çevre ve salgınla birlikte küresel işbirliği, Çin ve Rusya’yla işbirliğini gerektiriyor. Bir yandan da Amerika’nın demokrasilerle işbirliği yapacağı temasını devam ettirmek gerekiyor. Amerika demokratik bir ulus ve otoriter devletlerden gelen çıkışları önemli sorun olarak görüyor” diyor.

Çin, şimdi önemli bir askeri rakip ve jeopolitik etkisiyle Biden’ın dış politika önceliği.

Fakat diğer rakip Rusya sessiz kalmıyor. Binlerce askeri Ukrayna sınırına konuşlandırmış durumda.

Uluslararası Stratejik Çalışmalar Merkezi'nden Andrew Lohsen, “Rusya çözülmüş bir sorun değil. Amerika ve Avrupalı müttefiklerimizle farklı çıkarları olan hala önemli bir oyuncu. Rusya Federasyonu’nun tavırları, çıkarlarının arkasında oldukları ve bunların göz ardı edilmesini istemediklerini ortaya koyuyor” diyor.

Bir başka çözülmeyen sorun da Kuzey Kore. Biden Yönetimi, Kim Jong Un’un nükleer silah programından geri adım atmaması durumunda anlaşmaya istekli görünmüyor.

